«Торино» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.05.2022)

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19 мая 2022, 12:34

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка букмекеры видят «Рому». Поставить на победу клуба из Рима можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.73, ну а поверить в неожиданную победу «Торино» можно по коэффициенту 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.73. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Торино» завершает чемпионат в самом центре турнирной таблицы и уже не сможет улучшить свое турнирное положение. Команда в минувшем туре побывала в гостях у «Вероны» и обыграла ее с минимальным счетом (1:0), а чуть ранее дома принимала «Наполи» и также минимально уступила (0:1).

«Рома» готовится к финалу Лиги конференций, но также не забывает и про чемпионат, где продолжает борьба за путевку в групповой этап Лиги Европы. На пятки «волкам» наступают «Фиоретина» и «Аталанта», которые отстают в таблице лишь на один балл. В последнем матче коллектив провел невероятный матч против «Венеции», где нанес более 40 ударов по воротам, но выиграть не смог, ничья (1:1).

Информация для ставок

«Торино» проиграл лишь раз в восьми последних матчах

У «Ромы» четыре ничьих» в шести последних поединках

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Пять последних игр «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы, но именно гостям они нужны намного больше. Римляне должны справиться сопротивлением и завоевать три очка, рекомендуем сделать на победу «Ромы» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.