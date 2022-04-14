«Удинезе» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

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вчера, 16:55

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону хозяев. Взять победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.85, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.53. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.64.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Удинезе» уже не борется за высокие места в данном розыгрыше национального чемпионата, но тем не менее, не забывает радовать своих болельщиков положительными результатами. В минувшем туре команда побывала в Венеции, где сразилась с одноименной командой и добыла победу со счетом (2:1). Матчем ранее клуб дома принял еще одного аутсайдера «Кальяри» и уверенно разгромил со счетом (5:1).

«Эмполи» располагается на 14 месте, то есть одной ступенькой ниже нынешнего соперника. В копилке у команды всего на два очка меньше и есть отличная возможность по итогам поединка занять его место. В прошлом поединке коллектив на своем поле принял «Специю», но игра завершилась без голов (0:0).

Информация для ставок

«Удинезе» не проигрывает дома пять игр кряду (три победы и две ничьих)

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает 16 поединков

Минувшая очная встреча завершилась победой «Эмполи» (3:1)

Семь последних матчей с участием «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Удинезе» уверенно выступает на своем поле и радует болельщиков регулярным набором зачетных баллов. Верим, что данная игра не станет исключением. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.