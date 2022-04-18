«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.04.2022)

1650312113

вчера, 23:01

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Удинезе» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 1.55 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 6.25, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.5 по линии БК Фонбет.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Удинезе» порадовал своих болельщиков результатами в последних трех турах, набрав максимум очков и продемонстрировав неплохое качество футбола. В последнем туре клуб дома разгромил «Эмполи» (4:1), а чуть ранее оказался сильнее «Венеции» и «Кальяри» (2:1) и (5:1). В турнирной таблице команда расположилась на 12 месте и уже обезопасила себя от вылета в Серию В.

«Салернитана» несмотря на туманные шансы остаться в элите, продолжает сражаться и в последнем туре смогла на выезде неожиданно нанести поражение «Сампдории» (2:1). Эта победа стала первой за длительное время, клуб прервал длившуюся с января безвыигрышную серию.

Информация для ставок

Победная серия «Удинезе» насчитывает три игры

У «Салернитаны» четыре поражения в последних шести поединках

Восемь последних матчей с участием «Удинезе» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних встреч «Салернитаны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Несмотря на то, что хозяева фавориты, победа не дастся им легко. Коллектив из зоны вылета приложит максимум усилий, чтобы как минимум поразить сетку ворот соперника. Поставить на «обе забьют» предлагаем по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.