«Удинезе» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдали лишь небольшое преимущество хозяевам. Победу «Удинезе» можно взять по коэффициенту 1.8 в БК Фонбет, а поверить в успех «Специи» любой игрок может по коэффициенту 4.26. Сделать ставку на ничейный результат можно за 4.1.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2.21. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Удинезе» не смог обыграть «Сассуоло» в рамках 36 тура Серии А, на табло была зафиксирована ни чья (1:1). Поединком ранее клуб сражался с действующим чемпионом «Инетром» и дома уступил ему (1:2). В таблице команда находится на 12 строчке и уже вряд ли сможет подняться выше.

«Специа» попала в полосу неудач и проигрывает матч за матчем. Последними обидчиками коллектива стали «Лацио» и «Аталанта» (3:4) и (1:2) соответственно. После 36 матчей команда имеет в копилке 33 балла, что практически гарантирует сохранение прописки на будущий сезон.

Информация для ставок

«Удинезе» одержал одну победу в последних пяти встречах

«Специа» проиграла четыре игры кряду

Два минувших очных поединка завершились победой «Удинезе» (1:0)

Четыре последних матча с участием «Специи» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз