«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:38

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение одной из команд. Победу «Удинезе» можно взять по коэффициенту 3.15. Поверить в сенсационную победу «Торино» предлагают по коэффициенту 2.47. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагаю 2.1 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Удинезе» не может победить уже несколько матчей подряд и имеет затянувшуюся безвыигрышную серию. Последний успех был зафиксирован в прошлом году, а в минувших двух поединках команда сначала покинула розыгрыш кубка Италии, уступив «Лацио» в дополнительное время (0:1), а затем расписала нулевую ничью с откровенным аутсайдером «Дженоа».

«Торино» в свою очередь в последних матчах проигрывал редко и в двух турах перед перерывом набрал четыре очка, которые позволили закрепиться на 10 месте с отрывом от ближайшего преследователя на четыре пункта. Команда обыграла на выезде «Сампдорию» (2:1), а также расписала домашнюю ничью с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Удинезе» насчитывает четыре встречи

«Торино» потерпел одно поражение в последних пяти играх

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Торино»

Пять из шести последних матчей «Удинезе» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды выйдут на игру с единственным желанием – победить. Ожидаем боевой малорезультативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.