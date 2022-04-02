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«Верона» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.04.2022)

вчера, 12:58
Дженоа

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдали лишь небольшое преимущество хозяевам. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 1.92 в БК Фонбет, а поверить в успех «Дженоа» любой игрок может по коэффициенту 4.6. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.43.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.484.60
Фонбет 1.88 3.40 4.50
Мелбет 1.94 3.48 4.64
1XBET 1.94 3.48 4.64
BetBoom 1.92 3.36 4.54

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Верона» в последних трех противостояниях набрала всего два очка благодаря выездным ничьим (1:1) с «Эмполи» и «Фиорентиной». Между этими играми команда дома приняла дома «Наполи», но минимально уступила со счетом (1:2). После 30 матчей коллектив расположился в центре таблицы с 42 очками в копилке.

«Дженоа» продолжает свою беспроигрышную серию, но выбраться из зоны вылета по-прежнему не может. Отставание от заветного 17 места составляет три очка. В минувших турах клуб сражался с «Торино» (1:0), а также расписал нулевые ничьи с «Эмполи» дома и с «Аталантой» на выезде.

Информация для ставок

  • «Верона» выиграла два из семи последних игр
  • Беспроигрышная серия «Дженоа» насчитывает восемь матчей (семь ничьих и одна победа)
  • Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5
  • Пять последних поединков с участием «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом. «Дженоа» по обычаю сядет в оборону, которую будет очень тяжело вскрыть, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.84 2.08 1.45 2.95
Фонбет 1.80 2.03
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:55, ред.
В этом матче между командами "Верона" и "Дженоа" скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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вчера в 13:39
Футбольный клуб «Верона» одержит победу.
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вчера в 13:39
Футбольный клуб «Верона» выиграет матч.
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