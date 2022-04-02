«Верона» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.04.2022)

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вчера, 12:58

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдали лишь небольшое преимущество хозяевам. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 1.92 в БК Фонбет, а поверить в успех «Дженоа» любой игрок может по коэффициенту 4.6. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.43.

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Верона» в последних трех противостояниях набрала всего два очка благодаря выездным ничьим (1:1) с «Эмполи» и «Фиорентиной». Между этими играми команда дома приняла дома «Наполи», но минимально уступила со счетом (1:2). После 30 матчей коллектив расположился в центре таблицы с 42 очками в копилке.

«Дженоа» продолжает свою беспроигрышную серию, но выбраться из зоны вылета по-прежнему не может. Отставание от заветного 17 места составляет три очка. В минувших турах клуб сражался с «Торино» (1:0), а также расписал нулевые ничьи с «Эмполи» дома и с «Аталантой» на выезде.

Информация для ставок

«Верона» выиграла два из семи последних игр

Беспроигрышная серия «Дженоа» насчитывает восемь матчей (семь ничьих и одна победа)

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять последних поединков с участием «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом. «Дженоа» по обычаю сядет в оборону, которую будет очень тяжело вскрыть, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.