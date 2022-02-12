«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

Ставки букмекеров
«Верона» является фаворитом данной встречи. Поставить на ее победу в БК Фонбет можно по коэффициенту 1.85. В то же время на неожиданный успех гостей коэффициент составляет 4.5. Загрузить на то, что команды не выявят победителя можно за 3.66.
|
- : -
сегодня, 17:00
Букмекеры не определились, какой тотал в игре более вероятен, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9, а поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Ставку «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Верона» проиграла в последнем матче на выезде «Ювентусу» (0:2), но перед этим поединком сумела оформить две победы над «Болоньей» (2:1) и «Сассуоло» (4:2). Команда после 24 игр находится на девятом месте в турнирной таблице и еще не потеряла шансы на еврокубковые места.
«Удинезе» имеет на один матч меньше и расположился на 13 строчке в таблице. Коллектив порадовал болельщиков в минувших двух турах, набрав четыре очка в противостояниях с «Торино» (2:0) и «Дженоа» (0:0).
Информация для ставок
- Верона» выиграла лишь один из шести последних домашних матчей
- Безвыигрышная выездная серия «Удинезе» составляет три игры
- Шесть минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре из пяти последних поединков с участием «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды приложат максимум усилий, чтобы победить и оформить три очка в копилку. «Верона» фаворит и на своем поле будет иметь преимущество. Верим, что у хозяев все получится. Сделать ставку на победу «Вероны» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.