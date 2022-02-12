«Верона» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

«Верона» является фаворитом данной встречи. Поставить на ее победу в БК Фонбет можно по коэффициенту 1.85. В то же время на неожиданный успех гостей коэффициент составляет 4.5. Загрузить на то, что команды не выявят победителя можно за 3.66.

Букмекеры не определились, какой тотал в игре более вероятен, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9, а поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Ставку «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Верона» проиграла в последнем матче на выезде «Ювентусу» (0:2), но перед этим поединком сумела оформить две победы над «Болоньей» (2:1) и «Сассуоло» (4:2). Команда после 24 игр находится на девятом месте в турнирной таблице и еще не потеряла шансы на еврокубковые места.

«Удинезе» имеет на один матч меньше и расположился на 13 строчке в таблице. Коллектив порадовал болельщиков в минувших двух турах, набрав четыре очка в противостояниях с «Торино» (2:0) и «Дженоа» (0:0).

Информация для ставок

Верона» выиграла лишь один из шести последних домашних матчей

Безвыигрышная выездная серия «Удинезе» составляет три игры

Шесть минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних поединков с участием «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды приложат максимум усилий, чтобы победить и оформить три очка в копилку. «Верона» фаворит и на своем поле будет иметь преимущество. Верим, что у хозяев все получится. Сделать ставку на победу «Вероны» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.