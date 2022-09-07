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«Ювентус» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

сегодня, 14:48
Салернитана

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 7.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.72.

Италия. Серия А 2022/2023
Ювентус
Салернитана
НичьяВыигрышНичьяНичьяВыигрыш
- : -
11 сентября 2022, 21:45
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.917.99
Лига Ставок 1.43 4.80 7.60
Мелбет 1.46 4.90 7.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ювентус» менее чем сутки назад побывал в Париже, где пытался дать бой ПСЖ. В достаточно ровной битве туринцы все же забили на один мяч меньше и проиграли с минимальным счетом (1:2). Что касаемо итальянского чемпионата, то здесь клуб после пяти туров идет на седьмом месте и не радует своих поклонников обилием побед, в последнем туре была зафиксирована ничья (1:1) с неуступчивой «Фиорентиной».

«Салернитана» в двух минувших поединках взяла два очка в противостояниях с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (2:2). Они позволили закрепиться на 10 месте и с уверенностью смотреть в будущее, где футболисты намерены бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в элите.

Информация для ставок

  • «Ювентус» победил всего один раз в последних пяти матчах
  • «Салернтана» оформила три ничьих в последних четырех встречах
  • Два минувших очных поединка закончились поражением «Салернитаны» с одинаковым счетом (0:2)
  • Три из четырех последних игр «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус», конечно, будет владеть преимуществом и контролировать ход поединка, но как и в прошлых матчах этих команд мы вряд ли увидим большое количество забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.11 1.81 1.65 2.36
Лига Ставок 2.06 1.74 1.62 2.25
Мелбет 2.17 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:51
Игра на три результата
Гость
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