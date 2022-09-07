«Ювентус» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

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сегодня, 14:48

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 7.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.72.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ювентус» менее чем сутки назад побывал в Париже, где пытался дать бой ПСЖ . В достаточно ровной битве туринцы все же забили на один мяч меньше и проиграли с минимальным счетом (1:2). Что касаемо итальянского чемпионата, то здесь клуб после пяти туров идет на седьмом месте и не радует своих поклонников обилием побед, в последнем туре была зафиксирована ничья (1:1) с неуступчивой «Фиорентиной».

«Салернитана» в двух минувших поединках взяла два очка в противостояниях с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (2:2). Они позволили закрепиться на 10 месте и с уверенностью смотреть в будущее, где футболисты намерены бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в элите.

Информация для ставок

«Ювентус» победил всего один раз в последних пяти матчах

«Салернтана» оформила три ничьих в последних четырех встречах

Два минувших очных поединка закончились поражением «Салернитаны» с одинаковым счетом (0:2)

Три из четырех последних игр «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус», конечно, будет владеть преимуществом и контролировать ход поединка, но как и в прошлых матчах этих команд мы вряд ли увидим большое количество забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1 в БК Лига Ставок.