«Ювентус» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 13.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 7.
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завтра, 13:30
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.47. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.22.
Форма команд
«Ювентус» после 34 матчей находится на четвертом месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезона. Ближайшего конкурента «Рому» команда опережает на восемь очков и в принципе может сосредоточиться уже исключительно на борьбе за бронзу. В последних турах удалось набрать четыре очка, расписав ничью (1:1) с «Болоньей» и обыграв (2:1) «Сассуоло».
«Венеция» уже практически потеряла шансы на спасение, коллектив рухнул на самое дно таблицы и затянувшаяся проигрышная серия лишь подтверждают тот факт, что команде придется понизиться в классе. В минувших двух поединках были зафиксированы поражения от «Аталанты» (1:3) и «Фиорентины» (0:1).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет четыре игры (три победы и ничья)
- «Венеция» проиграла восемь поединков подряд
- Минувшая очная встреча закончились вничью (1:1)
- «Ювентус» пропустил четыре гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Ювентуса» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.