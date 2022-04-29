«Ювентус» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

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вчера, 23:38

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Ювентус». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 13.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 7.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.47. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Ювентус» после 34 матчей находится на четвертом месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезона. Ближайшего конкурента «Рому» команда опережает на восемь очков и в принципе может сосредоточиться уже исключительно на борьбе за бронзу. В последних турах удалось набрать четыре очка, расписав ничью (1:1) с «Болоньей» и обыграв (2:1) «Сассуоло».

«Венеция» уже практически потеряла шансы на спасение, коллектив рухнул на самое дно таблицы и затянувшаяся проигрышная серия лишь подтверждают тот факт, что команде придется понизиться в классе. В минувших двух поединках были зафиксированы поражения от «Аталанты» (1:3) и «Фиорентины» (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет четыре игры (три победы и ничья)

«Венеция» проиграла восемь поединков подряд

Минувшая очная встреча закончились вничью (1:1)

«Ювентус» пропустил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Ювентуса» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.