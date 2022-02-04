«Ювентус» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:54

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» с форой (-1) можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.86. В случае сенсационной победы гостевой команды залетит коэффициент 6.45. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.06. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ювентус» упорно борется за медали и место в Лиге чемпионов. Команда вплотную приблизилась к цели, а от второго места ее отделяет семь очков. В последнем матче была расписана нулевая ничья в гостевом поединке с «Миланом», а туром ранее дома без проблем была разгромлена «Сампдория» (4:1).

«Верона» красиво победила в минувших двух турах, сначала обыграв на выезде неуступчивый «Сассуоло» (4:2), а затем на своем поле «Болонью» (2:1). Команда после 23 игр находится на девятом месте и вполне может продолжать биться за еврокубковые места.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время составляет 12 игр (восемь побед и четыре ничьих)

«Верона» выиграла три из четырех последних матчей

Восемь минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Четыре последних поединка с участием «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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