«Беневенто» — «Палермо». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

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вчера, 12:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно сделать вывод, что явный фаворит в игре отсутствует. Поставить на победу «Беневенто» можно по коэффициенту 1.95. Успех «Палермо» оценивается коэффициентом 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Беневенто» побывал в гостях у «Реджины» несколько дней назад и сумел увезти домой один балл. На табло была зафиксирована голевая ничья (2:2). Чуть ранее команда также гостила у СПАЛа и обыграла его со счетом (2:1). В общем зачете клуб продолжает борьбу за сохранение прописки и опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям.

«Палермо» как раз и является одним из главный конкурентов и также имея в активе 15 очков располагается одной строчкой ниже. В минувших турах коллектив не радовал поклонников набранными очками, проиграв по очереди «Козенце» (2:3) и «Венеции» (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Беневенто» насчитывает четыре встречи (три ничьих и победа)

У «Палермо» всего две победы в последних девяти играх

Семь из восьми последних поединков с участием «Беневенто» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Палермо» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы биться в этом матче на каждом участке поля и создавать опасные моменты у чужих ворот. Верим, что футболистам по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.