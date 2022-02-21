«Кремонезе» — «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

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вчера, 19:55

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Победа «Кремонезе» оценивается в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63. Успешное выступление «Виченцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.45. В случае ничьи порадует коэффициент 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) за 1.86. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Кремонезе» борется за чемпионство и отстает от лидера гонки «Лечче» всего на один пункт. Команда потеряла очки в последнем туре, где на выезде не смогла поразить ворота неуступчивой «Перуджи» (0:0), но чуть ранее коллектив без проблем набрать шесть очков в играх с «Пармой» (3:1) и «Читтаделлой» (2:0).

«Виченца» завершила вничью три последних встречи. Во всех матчах был зафиксирован разный счет. С «Козенцой» (0:0), со СПАЛом (1:1), а с «Пизой» (2:2). Команда после 24 туров набрала всего 14 очков и находится в зоне вылета на 19 строчке.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кремонезе» составляет четыре игры (три победы и ничья)

«Виченца» не может выиграть четыре матча подряд (три ничьих и поражение)

«Кремонезе» выиграл две из трех минувших очных встречи

Три из четырех последних поединков с участием «Виченцы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся лидер и аутсайдер. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, сломив сопротивление соперника как можно раньше. Верим в победу «Кремонезе» и предлагаем сделать ставку на данный исход в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63.