«Бейтар» – «Хапоэль» (Тель-Авив). Прогноз на матч израильской Суперлиги (24.01.2022)

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вчера, 23:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно сделать вывод, что небольшим фаворитом встречи являются гости. Поставить на победу «Хапоэля» можно по коэффициенту 2. Успех «Бейтара» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Бейтар» после 18 сыгранных матчей находится на 11 строчке в турнирной таблице. Команда имеет неприятную безвыигрышную серию, которая началась вначале января нулевой ничьей с «Маккаби» из Нетании и продолжается по сей день. В последних матчах была зафиксирована голевая ничья (2:2) с «Кирьят-Шмоной», также разгромное поражение от «Маккаби» из Хайфы (0:4).

«Хапоэль» расположился вверху таблицы и занимает после такого же количества игр четвертое место с активом в 30 очков. Команда в минувших турах разобралась с «Маккаби» из Петах-Тиквы (2:1) и «Хапоэлем» из Хайфы, а также расписала голевую ничью с «Ноф-ха-Гаилем» (2:2)

Информация для ставок

«Бейтар» не может победить в четырех матчах кряду

Беспроигрышная серия «Хапоэля» насчитывает пять игр (четыре победы и одна ничья)

Шесть минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних поединков с участием «Бейтара» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре нас ждет противостояние двух неуступчивых команд, которые не намерены делиться очками друг с другом. «Хапоэль» сейчас более стабилен и качествен, но «Бейтар» более зол и мотивирован. Трудно сказать, кто окажется сильнее, но без голов точно не останемся. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.93.