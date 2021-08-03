«КА Акурейри» — «Кефлавик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (03.08.2021)

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сегодня, 00:13

В 15-м туре чемпионата Исландии нас ждет встреча КА из Акурейри и «Кефлавика». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5. За ничью дается коэффициент 4.45.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

Команда из Акурейри последние два поединка выглядела неплохо, что помогло добыть максимум очков, были повержены ХК (Копавогюр) (2:0) и «Лейкнир» из Рейкьявика (1:0). Коллектив находится на пятом месте в турнирной таблице с небольшим отставанием от лидеров и желает вплотную приблизиться ним, а для этого нужно продолжить побеждать.

«Кефлафик» идет на восьмом месте в турнирной таблице и о медалях не мечтает, но в то же время команда хочет добывать положительный результат и стараться радовать своих болельщиков. В последнем туре был дома обыгран «Брейдаблик» (2:0), а туром ранее команда минимально проиграла «Викингуру» (1:2).

Информация для ставок

КА забивает в шести матчах подряд

«Кефлавик» проиграл два раза в последних трех играх

Предыдущая встреча завершилась победой КА (4:1)

«Кефлавик» с учетом дополнительного времени забивает в 10 из 11 поединков кряду

Прогноз

Команды любят атаковать и показывать результативный футбол в рамках своего чемпионата. Вероятно, что небольшим преимуществом будут владеть хозяева поля, но и гости не будут стоять в стороне и обязательно создадут несколько опасных моментов. Верим в голы и рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Лейкнира» в матче исландской лиги с «Филкиром».