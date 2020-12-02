ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 08:01

ЦСКА в пятом туре Лиги Европы имеет последнюю возможность побороться за выход в плей-офф. Удастся ли хозяевам набрать три очка? Ответ в нашем материале.

Ставки букмекеров

ЦСКА является фаворитом поединка. Коэффициент на их триумф находится на отметке 1,66. Ничья котируется 4,10, а сделав ставку на победу «Вольфсберга», можно увеличить свой банк практически в пять раз.

В линиях БК тотал находится на отметке 2,5. Больше заиграть можно с коэффициентом 2,00, а меньше за 1,90.

Форма команд

ЦСКА лихорадит в этом сезоне. Команда еще ни разу не побеждала в еврокубках в текущем розыгрыше Лиги Европы. Три матча завершились вничью, и единственное поражение зафиксировано от «Фейеноорда» (1:3). Отрыв от второй позиции составляет два очка. Можно долго считать различные турнирные расклады, но, не обыграв дома «Вольфсберг», рассчитывать на плей-офф не стоит.

«Вольфсберг» находится на третьем месте в группе K. После ничьи с ЦСКА и победы над «Фейеноордом» (4:1) у команды возникли серьезные проблемы. Были зафиксированы два поражения от загребского «Динамо» (0:1 и 0:3).

Накануне этого матча ЦСКА уступил «Рубину» (0:1) в рамках российской Премьер-Лиги, а «Вольфсберг» в чемпионате Австрии не сумел одолеть «Рид» (1:1).

Информация для ставок

ЦСКА не проигрывает на домашней арене на протяжении шести домашних матчей

не проигрывает на домашней арене на протяжении шести домашних матчей ЦСКА выиграл четыре из шести последних домашних игр

выиграл четыре из шести последних домашних игр Между собой команды встречались один раз в истории. Зафиксирована ничья (1:1)

«Вольфсберг» проиграл два из четырех последних матчей

Прогноз

Не хочется ничего выдумывать. ЦСКА превосходит соперника в классе. Нужно грамотно сыграть в обороне и не дать сопернику первому отличиться, иначе он просто закроется на своей половине, и будет очень сложно развивать свои атаки.