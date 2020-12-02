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ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

02 декабря 2020, 08:01
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ЦСКА в пятом туре Лиги Европы имеет последнюю возможность побороться за выход в плей-офф. Удастся ли хозяевам набрать три очка? Ответ в нашем материале.

Ставки букмекеров

ЦСКА является фаворитом поединка. Коэффициент на их триумф находится на отметке 1,66. Ничья котируется 4,10, а сделав ставку на победу «Вольфсберга», можно увеличить свой банк практически в пять раз.

В линиях БК тотал находится на отметке 2,5. Больше заиграть можно с коэффициентом 2,00, а меньше за 1,90.

Форма команд

ЦСКА лихорадит в этом сезоне. Команда еще ни разу не побеждала в еврокубках в текущем розыгрыше Лиги Европы. Три матча завершились вничью, и единственное поражение зафиксировано от «Фейеноорда» (1:3). Отрыв от второй позиции составляет два очка. Можно долго считать различные турнирные расклады, но, не обыграв дома «Вольфсберг», рассчитывать на плей-офф не стоит.

«Вольфсберг» находится на третьем месте в группе K. После ничьи с ЦСКА и победы над «Фейеноордом» (4:1) у команды возникли серьезные проблемы. Были зафиксированы два поражения от загребского «Динамо» (0:1 и 0:3).

Накануне этого матча ЦСКА уступил «Рубину» (0:1) в рамках российской Премьер-Лиги, а «Вольфсберг» в чемпионате Австрии не сумел одолеть «Рид» (1:1).

Информация для ставок

  • ЦСКА не проигрывает на домашней арене на протяжении шести домашних матчей
  • ЦСКА выиграл четыре из шести последних домашних игр
  • Между собой команды встречались один раз в истории. Зафиксирована ничья (1:1)
  • «Вольфсберг» проиграл два из четырех последних матчей

Прогноз

Не хочется ничего выдумывать. ЦСКА превосходит соперника в классе. Нужно грамотно сыграть в обороне и не дать сопернику первому отличиться, иначе он просто закроется на своей половине, и будет очень сложно развивать свои атаки.

Ожидаем, что подопечные Виктора Ганчаренко продолжат борьбу за выход в плей-офф и наберут три очка. Играем победу ЦСКА с коэффициентом 1,66.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
03 декабря в 01:50
Х2. Будет в районе 2 коэффициент.
boniel3
boniel3
02 декабря в 20:45
Если в основу поставит Облякова и Ахметова проиграют 100%!
Bolshoy
Bolshoy
02 декабря в 19:00
О победе песня: " А ты опять сегодня не пришла...А я так ждал, надеялся и верил, Что зазвонят опять колокола И ты войдешь в распахнутые двери..."
Инсаров
Инсаров
02 декабря в 18:20
Мне кажется, что армейцы сумеют добиться победы. Класс игроков ЦСКА повыше будет.
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
02 декабря в 13:01
Опять ничья или поражение, а после матча слова ганчаренки или какого нибудь кучаева, мол не повезло, должны были побеждать, пропустили глупый гол в концовке, соперник ничего не показал, лига Европы заколдована
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 112910415 (раскрыть)
02 декабря в 12:29
Ну хоть одну то победу на четверых !!!!!!!!!
112910415
112910415
02 декабря в 11:31
шансы, разумеется, реальны ...
но кто знает
rubin kazzzan
rubin kazzzan
02 декабря в 09:33
Ах как бы хотелось верить в победу армейцев
CSKA2012
CSKA2012
02 декабря в 08:24
Не верю в наши клубы , ничья или проигрыш, 1:1 или 0:1.
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