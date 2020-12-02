ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

ЦСКА в пятом туре Лиги Европы имеет последнюю возможность побороться за выход в плей-офф. Удастся ли хозяевам набрать три очка? Ответ в нашем материале.
Ставки букмекеров
ЦСКА является фаворитом поединка. Коэффициент на их триумф находится на отметке 1,66. Ничья котируется 4,10, а сделав ставку на победу «Вольфсберга», можно увеличить свой банк практически в пять раз.
В линиях БК тотал находится на отметке 2,5. Больше заиграть можно с коэффициентом 2,00, а меньше за 1,90.
Форма команд
ЦСКА лихорадит в этом сезоне. Команда еще ни разу не побеждала в еврокубках в текущем розыгрыше Лиги Европы. Три матча завершились вничью, и единственное поражение зафиксировано от «Фейеноорда» (1:3). Отрыв от второй позиции составляет два очка. Можно долго считать различные турнирные расклады, но, не обыграв дома «Вольфсберг», рассчитывать на плей-офф не стоит.
«Вольфсберг» находится на третьем месте в группе K. После ничьи с ЦСКА и победы над «Фейеноордом» (4:1) у команды возникли серьезные проблемы. Были зафиксированы два поражения от загребского «Динамо» (0:1 и 0:3).
Накануне этого матча ЦСКА уступил «Рубину» (0:1) в рамках российской Премьер-Лиги, а «Вольфсберг» в чемпионате Австрии не сумел одолеть «Рид» (1:1).
Информация для ставок
- ЦСКА не проигрывает на домашней арене на протяжении шести домашних матчей
- ЦСКА выиграл четыре из шести последних домашних игр
- Между собой команды встречались один раз в истории. Зафиксирована ничья (1:1)
- «Вольфсберг» проиграл два из четырех последних матчей
Прогноз
Не хочется ничего выдумывать. ЦСКА превосходит соперника в классе. Нужно грамотно сыграть в обороне и не дать сопернику первому отличиться, иначе он просто закроется на своей половине, и будет очень сложно развивать свои атаки.
Ожидаем, что подопечные Виктора Ганчаренко продолжат борьбу за выход в плей-офф и наберут три очка. Играем победу ЦСКА с коэффициентом 1,66.
но кто знает
но кто знает