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«Милан» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

02 декабря 2020, 07:47
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«Милан» и «Селтик» сыграют между собой в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

На матч, который пройдет на стадионе «Сан-Сиро», букмекеры предложили такие котировки: победу «Милана» можно взять за 1.43, ничья – 5.60, а победа «Селтика» доступна с котировкой 8.00. Как видим, хозяева поля идут очевидными фаворитами встречи.

Показатель тотала на этот матч БК установили на отметке (3,5). Взять ставку с условием «больше» можно за 2.32, «меньше» — 1.75.

Форма команд

За четыре сыгранных тура «Милан» набрал семь очков. Команда занимает второе место в группе Лиги Европы. После домашнего поражения от «Лилля» (0:3) «россонери» сыграли с прямым конкурентом вничью во Франции (1:1). В стартовых турах подопечные Стефано Пиоли легко обыграли «Спарту» (3:0) и «Селтик» (3:1).

У «Селтика» практически не осталось шансов включиться в борьбу за выход из группы. Шотландская команда с одним очком в активе плотно осела на последнем месте в квартете, уступив «Спарте» (1:4 и 1:4), сыграв вничью с «Лиллем» (2:2) и проиграв «Милану» (1:3).

Накануне предстоящей встречи команды показали разные результаты в национальных турнирах. «Милан» легко дома обыграл «Фиорентину» (2:0) в Серии A, а «Селтик» отметился сенсационным поражением от «Росс Каунти» в Кубке Шотландии (0:2).

Информация для ставок

  • «Милан» победил «Селтик» в 4 прошлых очных встречах
  • «Милан» не пропускал голов в 3 предыдущих домашних матчах против «Селтика»
  • В 4 предыдущих матчах «Селтика» в Лиге Европы прошла ставка на ТБ (2,5)
  • «Селтик» пропускал минимум два гола в 4 последних поединках турнира

Прогноз

Учитывая кризисное состояние гостей, у «Милана» не должно возникать проблем в предстоящем матче. «Россонери» показывают результативный футбол и уверено играют в родных стенах.

Предлагаем взять ставку на победу хозяев с азиатской форой (-1). За такой исход букмекеры предлагают коэффициент 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.888.46
BetCity 1.32 5.30 9.30
Fonbet 1.11 7.10 100.00
Мелбет 1.32 5.64 10.50
Лига ставок 1.31 5.60 9.00
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
02 декабря в 11:11
Милан победит
shlomo
shlomo
02 декабря в 09:03
Ибра поведет за собой...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
02 декабря в 07:52
Без Ибры будет тяжело
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