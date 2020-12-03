«Леванте» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 02:24

«Леванте» и «Хетафе» встретятся между собой в рамках 12-го тура испанской Примеры. Кому отдать предпочтение?

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут определиться с фаворитом в этой встрече. Сыграть победу хозяев можно с коэффициентом 2,91. Ничья представлена котировкой 3,25, а вот триумф гостей представлен отметкой 2,58.

В линии букмекерской конторы Бетсити можно отыскать коэффициент 1,64 на тотал меньше 2,5 мячей, а тотал больше представлен итоговыми цифрами 2,40. Такое решение букмекеров связано с тем, что встречаются команды с низкой результативностью, делающие основной акцент на оборонительную игру.

Форма команд

«Леванте» идет на 19-й позиции. Отрыв от спасительной зоны составляет два очка. Ничего катастрофического, но учитывая, что у команды всего лишь одна победа в десяти играх, ситуация не выглядит столь оптимистичной. Пять последних матчей подопечные Пако Лопеса сыграли вничью (1:1).

«Хетафе» после отличного старта в Примере забуксовал. У команды в пяти последних встречах всего лишь три набранных очка благодаря ничьим с «Валенсией» (2:2), «Эйбаром» (0:0) и «Атлетиком» (1:1). Как итог, вполне обоснованная 11-я позиция в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Леванте» не проигрывает на протяжении трех домашних матчей

«Хетафе» не выигрывает на протяжении пяти выездных поединков

В двух последних матчах друг с другом команды обменялись домашними победами

«Леванте» проиграл две из десяти последних домашних встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Леванте» выглядит гораздо перспективнее в этом поединке. На текущий момент хозяева не проигрывают уже в пяти поединках кряду. Присутствует определенное невезение, которое должно закончиться в поединке с «Хетафе», так как гости всё никак не могут найти свою игру. Предлагаем все-таки подстраховать свой выбор и сыграть победу «Леванте» с учетом форы 0. За такой исход букмекерская контора Бетсити предлагает коэффициент 2.09.