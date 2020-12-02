«Бенфика» — «Лех». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 08:32

«Бенфика» в рамках пятого тура Лиги Европы попробует гарантировать себе место в плей-офф турнира. Способен ли «Лех» на сенсацию?

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Бенфика» явный фаворит поединка. Коэффициент на их победу находится на отметке 1,28, ничью можно заиграть за 6,55, а вот триумф «Леха» может увеличить банк практически в десять раз.

Линия букмекеров двигается в направлении верхового поединка. Базовый тотал уже выставлен на отметке 3,5. Меньше можно заиграть за 1,89, а больше за 2,01.

Форма команд

«Бенфика» идет на второй позиции в группе D Лиги Европы. После двух стартовых побед в турнире были зафиксированы две ничьи с «Рейнджерс» (3:3 и 2:2). Очень много пропускает в последних матчах команда, вне зависимости от формата соревнований. В рамках национального первенства «Бенфика» переиграла в прошлом туре «Маритиму» (2:1) и поднялась на третью позицию. Отставание от «Спортинга» составляет четыре очка.

«Лех» после домашней победы над «Стандардом» (3:1) развить свой успех не сумел и уступил в гостях (1:2). Теперь, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, нужно обыгрывать «Бенфику». Шансов откровенно мало, но все-таки можно попытаться.

В чемпионате Польши «Лех» идет на девятой позиции. В матче с «Лехией» (1:0) команда из Познани прервала серию из четырех матчей без побед.

Информация для ставок

Между собой команды встречались один раз в истории. «Бенфика» победила (4:2)

3 из 10 последних домашних матчей «Бенфики» завершились на ТБ 3,5 мячей

3,5 мячей «Лех» пропускает в семи из восьми последних выездных встреч

«Бенфика» забивает в 9 из 10 последних матчей

Прогноз

Не видим, за счет чего этот матч может быть мало результативным. Гостям нечего терять и нужно цепляться за три очка. Для этого нужно атаковать и идти вперед. Хозяева действуют не лучшим образом в обороне, но в атаке играют очень вариативно и свои несколько голов забить должны.

Играем тотал больше 3 голов с коэффициентом 1,60.