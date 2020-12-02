«Арсенал» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 08:19

«Арсенал» уже гарантировал себе первое место в группе. «Рапид» борется с «Мольде» за второе место в группе. Может ли венский клуб рассчитывать на очки?

Ставки букмекеров

«Арсенал» по праву считается фаворитом этого поединка. Коэффициент на их победу находится на отметке 1,47. Ничью сыграть можно с котировками 5,10, а триумф гостей доступен за 6,60.

Букмекеры верят в результативную встречу, поэтому выставили тотал на отметке 3,5. Меньше можно заиграть за 1,77 и больше за 2,17.

Форма команд

«Арсенал» в Лиге Европы имеет 100% показатель побед. У команды серьезные проблемы в АПЛ . В трех последних поединках победить не удается – поражение от «Астон Виллы» (0:3), ничья с «Лидсом» (0:0) и проигрыш в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Рапид» все силы бросил на борьбу за место в Лиге Европы. Сейчас команда находится на третьей позиции. Отставание от «Мольде» только условное, по дополнительным показателям. Правда, в Лондоне, как бы трудно ни было, нужно цепляться за очки, так как велика вероятность, что их конкурент сумеет обыграть главного аутсайдера группы «Дандолк».

В рамках национального первенства у «Рапида» дела идут не лучшим образом. Только третья позиция и отставание от лидера в четыре очка.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей

«Рапид» проиграл две из трех последних выездных встреч

Между собой команды встречались один раз в истории. «Арсенал» был сильнее (2:1)

«Рапид» пропускает как минимум по голу уже в десяти поединках кряду

Прогноз

Букмекеры повышают коэффициент на победу хозяев, так как считают, что у них отсутствует мотивация. Мы же считаем, что даже у второго состава «Арсенала» есть хорошие шансы, чтобы добыть победу.

«Рапид» крайне неудачно действует в обороне. Предлагаем сыграть победу хозяев поля с форой (-1) за коэффициент 1,66. Не верим, что гости сумеют избежать ошибок в защите.