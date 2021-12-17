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«Кальяри» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (18.12.2021)

17 декабря 2021, 14:16

В чемпионате Италии проходит 18-й тур — «Кальяри» на своем поле примет «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Кальяри
Удинезе
0 : 4
завершен
18 декабря 2021, 22:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.282.54
Фонбет 3.15 3.25 2.35
Мелбет 3.40 3.36 2.28
1XBET 3.17 3.44 2.44
BetBoom 3.10 3.35 2.40

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита встречи, поэтому выставили практически равные коэффициенты. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 3. На ничью предлагают коэффициент 3.36.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92, в свою очередь ТМ 2.5 дается за 1.85. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» уже долгое время не может победить и порадовать своих болельщиков тремя очками. Чередование ничьих с поражениями не позволяют коллективу покинуть зону вылета, потому после 17 туров он находится на 19-й строчке в таблице. Ранее команда проиграла «Интеру» (0:4) и сыграла вничью с «Торино» (1:1).

«Удинезе» расположился на четыре строчки выше и набрал на семь очков больше, чем соперник. Команда в последних двух турах оформила всего один балл, сыграв на своем поле вничью с «Миланом» (1:1), а также проиграла «Эмполи» на выезде (1:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Кальяри» в чемпионате составляет восемь поединков (четыре ничьих и четыре поражения)
  • «Удинезе» выиграл всего один из семи последних матчей
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних игр с участием «Кальяри» в Серии А закончились ТМ 2.5, а «Удинезе» — ТБ 2.5

Прогноз

Команды в очных встречах не радуют ярким атакующим футболом и большим количеством забитых голов. Скорее всего, такая тенденция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.51 1.91 1.99 1.50 2.78
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.39 1.65
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