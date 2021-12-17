«Кальяри» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 14:16

В чемпионате Италии проходит 18-й тур — «Кальяри» на своем поле примет «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита встречи, поэтому выставили практически равные коэффициенты. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 3. На ничью предлагают коэффициент 3.36.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92, в свою очередь ТМ 2.5 дается за 1.85. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» уже долгое время не может победить и порадовать своих болельщиков тремя очками. Чередование ничьих с поражениями не позволяют коллективу покинуть зону вылета, потому после 17 туров он находится на 19-й строчке в таблице. Ранее команда проиграла «Интеру» (0:4) и сыграла вничью с «Торино» (1:1).

«Удинезе» расположился на четыре строчки выше и набрал на семь очков больше, чем соперник. Команда в последних двух турах оформила всего один балл, сыграв на своем поле вничью с «Миланом» (1:1), а также проиграла «Эмполи» на выезде (1:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Кальяри» в чемпионате составляет восемь поединков (четыре ничьих и четыре поражения)

«Удинезе» выиграл всего один из семи последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр с участием «Кальяри» в Серии А закончились ТМ 2.5, а «Удинезе» — ТБ 2.5

Прогноз

Команды в очных встречах не радуют ярким атакующим футболом и большим количеством забитых голов. Скорее всего, такая тенденция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.