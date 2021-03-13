«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

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вчера, 20:48

В 27-м туре Серии А «Ювентус» приедет в гости к «Кальяри». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53. Рискнуть на успех «Кальяри» можно по коэффициенту 6.4, на ничью предлагают коэффициент 4.4.

Форма команд

«Ювентус» неожиданно вылетел на днях из Лиги Чемпионов. Команда находится не в самом лучшем настроении, однако должна продолжать борьбу в чемпионате Италии, чтобы не потерять место в топ-4. Последними матчами в чемпионате для «Ювентуса» стали победы над «Лацио» (3:1) и «Специей» (3:0).

«Кальяри» начал показывать определенный прогресс в игре. Команда начала набирать очки и смогла выйти из зоны вылета, опережая другие команды на один пункт. Последние два тура «Кальяри» сыграл вничью с «Сампдорией» и обыграл «Болонью» (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах.

Пять последних матчей «Кальяри» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Ювентус» выиграл три из четырех последних встреч с «Кальяри».

Последние четыре матча между коллективами закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Коллективу Андреа Пирло очень важно одержать победу в этом матче и доказать себе, что поражение в Лиге Чемпионов было досадной оплошностью. Предположим, что Криштиану Роналду и компания выиграют матч запасом. Сделать ставку на «Ювентус» с форой -1 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

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