ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыКатар. Старс-Лига 2021/2022

«Аль-Ахли» — «Аль-Сайлия». Прогноз на матч чемпионата Катара (24.12.2021)

23 декабря 2021, 01:35

24 декабря состоится поединок «Аль-Ахли» — «Аль-Сайлия». Матч пройдет в рамках десятого тура Катарской лиги звёзд. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Катар. Старс-Лига 2021/2022
Аль-Ахли
Аль-Сайлия
1 : 0
завершен
24 декабря 2021, 16:05
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Аль-Ахли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 2.80.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба шесть баллов. В последних встречах «Аль-Ахли» не может похвастаться хорошим уровнем игры — ничья против «Шамаля» со счетом 0:0, поражение в игре с «Аль-Саддом» 1:4 и еще одна потеря очков с «Аль-Араби» 1:1.

«Аль-Сайлия» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда на одно очко отстает от своего оппонента — пять баллов в активе. У «Аль-Сайлии» в последних встречах все еще хуже, чем у соперника — поражение от «Катар СК» 1:2, ничья с «Умм-Салалем» 0:0 и потеря очков с «Аль-Раяном» 2:4.

Информация для ставок

  • «Аль-Ахли» не может выиграть вот уже десять игр кряду
  • «Аль-Сайлия» забила семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что обе команды забьют и победит «Аль-Сайлия» — коэффициент 5.00. Несмотря на неудачи в чемпионате, в других турнирах этот клуб выступает очень хорошо. У команды достаточно сил, чтобы одолеть своего соперника на его же поле.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.44 1.90 1.93 1.50 2.63
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 04:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100