«Аль-Ахли» — «Аль-Сайлия». Прогноз на матч чемпионата Катара (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 01:35

24 декабря состоится поединок «Аль-Ахли» — «Аль-Сайлия». Матч пройдет в рамках десятого тура Катарской лиги звёзд. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Аль-Ахли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 2.80.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба шесть баллов. В последних встречах «Аль-Ахли» не может похвастаться хорошим уровнем игры — ничья против «Шамаля» со счетом 0:0, поражение в игре с «Аль-Саддом» 1:4 и еще одна потеря очков с «Аль-Араби» 1:1.

«Аль-Сайлия» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда на одно очко отстает от своего оппонента — пять баллов в активе. У «Аль-Сайлии» в последних встречах все еще хуже, чем у соперника — поражение от «Катар СК» 1:2, ничья с «Умм-Салалем» 0:0 и потеря очков с «Аль-Раяном» 2:4.

Информация для ставок

«Аль-Ахли» не может выиграть вот уже десять игр кряду

«Аль-Сайлия» забила семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что обе команды забьют и победит «Аль-Сайлия» — коэффициент 5.00. Несмотря на неудачи в чемпионате, в других турнирах этот клуб выступает очень хорошо. У команды достаточно сил, чтобы одолеть своего соперника на его же поле.