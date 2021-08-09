«Кайзерслаутерн» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

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вчера, 12:28

9 августа пройдет матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором «Кайзерслаутерн» на домашней арене «Фриц Вальтер» сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую на эту встречу предложила букмекерская контора Фонбет, фаворитом матча являются гости. Заключить пари на победу «Боруссии» Менхенгладбах можно по коэффициенту 1.48, ничья идет по коэффициенту 4.40, а победа «Кайзерслаутерна» — по коэффициенту 6.50.

Аналитики БК также считают, что эта игра получится результативной. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.64, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

На данный момент футбольный клуб «Кайзерслаутерн» представляет третью Бундеслигу Германии. В прошлом розыгрыше чемпионата команда заняла итоговое 14-е место в турнирной таблице, опередив зону вылета всего на два балла.

Новый созыв в лиге «Кайзерслаутерн» начал без особых успехов. В стартовом туре команда разошлась миром дома с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (0:0), а затем потерпела минимальное поражение в гостях от «Меппена» (0:1).

Клуб из Менхенгладбаха провалил прошлый розыгрыш Бундеслиги. «Боруссия» закончила чемпионат на восьмом месте в рейтинге, а наставник команды Марко Розе перебрался в Дортмунд. Вакантный пост главного тренера занял Адольф Хюттер, прежде возглавлявший «Айнтрахт».

Последние официальные встречи соперников дотированы сезоном 2011/2012, когда «Кайзерслаутерн» еще представлял элиту немецкого футбола. В обоих матчах тогда победу одержали футболисты «Боруссии» (2:0 в гостя и 1:0 дома).

Информация для ставок

В 6 из 8 прошлых домашних матчей «Кайзерслаутерна» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 4 предыдущих гостевых поединках «Боруссии» забивалось минимум 3 гола

«Боруссия» побеждала «Кайзерслаутерн» в 2 прошлых гостевых поединках

Прогноз

Для «Боруссии» предстоящий поединок станет первым официальным в новом сезоне. Гости сейчас на три головы превосходят «Кайзерслаутерн» в классе. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Боруссии» с форой (-1), которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.77.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на матч Российской Премьер-Лиги.