Казахстан — Франция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (28.03.2021)

Казахстан примет сборную Франции в матче группы D европейского отбора ЧМ-2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.14. В случае победы Казахстана зайдет коэффициент 22. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.7.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 на ТБ 3 и 2.02 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.75.
Форма команд
Для Казахстана это будет первый матч квалификации на ЧМ-2022. Команду не рассматривают как фаворита групп, но коллектив достаточно сплоченный и может отобрать очки у лидеров, полностью перевернув ситуацию в группе. В последних матчах Казахстан проиграл Литве (1:2) и Албании (1:3).
Французы неудачно начали отбор, дома сыграв вничью со сборной Украины (1:1), доминируя по ходу всего матча. Для команды Дидье Дешама не случилось ничего непоправимого, однако такой результат заставляет наставника задуматься о возможных изменениях в своей команде.
Информация для ставок
- Казахстан не может выиграть шесть поединков подряд
- Франция выиграла семь из десяти последних матчей
- Казахстан не может забить в домашних матчах больше одного мяча на протяжении пяти встреч
- Франция пропустила один мяч за последние шесть выездных матчей
Прогноз
Сборная Франции после домашней осечки будет настроена как можно быстрее сделать результат в матче, и Казахстану придется нелегко с первых минут. Рискнем предположить, что чемпионы мира смогут победить в обоих таймах. Сделать такую ставку на игру можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.