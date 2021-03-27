Казахстан — Франция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (28.03.2021)

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вчера, 06:00

Казахстан примет сборную Франции в матче группы D европейского отбора ЧМ -2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.14. В случае победы Казахстана зайдет коэффициент 22. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 на ТБ 3 и 2.02 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.75.

Форма команд

Для Казахстана это будет первый матч квалификации на ЧМ -2022. Команду не рассматривают как фаворита групп, но коллектив достаточно сплоченный и может отобрать очки у лидеров, полностью перевернув ситуацию в группе. В последних матчах Казахстан проиграл Литве (1:2) и Албании (1:3).

Французы неудачно начали отбор, дома сыграв вничью со сборной Украины (1:1), доминируя по ходу всего матча. Для команды Дидье Дешама не случилось ничего непоправимого, однако такой результат заставляет наставника задуматься о возможных изменениях в своей команде.

Информация для ставок

Казахстан не может выиграть шесть поединков подряд

Франция выиграла семь из десяти последних матчей

Казахстан не может забить в домашних матчах больше одного мяча на протяжении пяти встреч

Франция пропустила один мяч за последние шесть выездных матчей

Прогноз

Сборная Франции после домашней осечки будет настроена как можно быстрее сделать результат в матче, и Казахстану придется нелегко с первых минут. Рискнем предположить, что чемпионы мира смогут победить в обоих таймах. Сделать такую ставку на игру можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.