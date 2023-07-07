«Колорадо Рэпидс» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Далласа» могут поставить за 3.65. Коэффициент на ничью составляет 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.25, в то время как низовой исход оценивается по 1.65. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» является последней командой в своей конференции и смог набрать лишь 14 баллов. Команда отстает на пять пунктов от ближайшего соперника и вряд ли может рассчитывать на борьбу за зону в плей-офф. В игре с «Далласом» хозяевам очень важно набрать очки, чтобы вернуть уверенность с своих силах и немного исправить результаты. В прошлом туре «Колорадо» уступил на выезде «Сент-Луис Сити» (0:2), а ранее поделил очки с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:0).

«Даллас» выступает гораздо успешнее своего соперника и располагается на пятом месте в западной конференции. Команда набрала 29 баллов и отстает от лидера на шесть пунктов, но уверенно держится в зоне плей-офф. Поединок с аутсайдером дает возможность гостям еще более укрепить свою позицию, но для этого еще нужно победить. В прошлой игре «Даллас» уступил на своем поле «Ди Си Юнайтед» (0:1), а ранее переиграл «Лос-Анджелес» (2:0).

Информация для ставок

«Колорадо Рэпидс» проиграл восемь из десяти последних встреч

«Даллас» выиграл только три матча из десяти последних в МЛС

«Колорадо Рэпидс» выиграл три из пяти последних поединков у «Далласа» при одном поражении

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.