«Копенгаген» — «Сивасспор». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

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сегодня, 10:40

В плей-офф раунде Лиги конференций встретятся «Копенгаген» и «Сивасспор». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом считаются хозяева. Поставить на победу «Копенгагена» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Копенгаген», игрока которого недавно выкупил московский клуб, набрал замечательную форму и семимильными шагами движется к групповому раунду Лиги конференций. В выездном поединке команда продемонстрировала хороший уровень футбола и, забив дважды во втором тайме, победила (2:1).

«Сивасспор» похвастаться победными сериями не может, команда попала в полосу неудач и проиграла несколько игр подряд. Домашняя игра в Лиге конференций с датчанами и выездная игра в чемпионате Турции с «Трабзонспором» завершились поражениями с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

• Победная серия «Копенгагена» насчитывает пять поединков

• Серия без побед «Сивасспора» составляет четыре матча

• «Копенгаген» забивает в восьми встречах подряд

• «Сивасспор» пропускает минимум один гол в пяти крайних встречах

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Копенгагена» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.