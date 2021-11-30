«Кортрейк» — «Остенде». Прогноз на матч Кубка Бельгии (01.12.2021)

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вчера, 12:55

«Кортрейк» в 1/8 Кубка Бельгии принимает на своем поле «Остенде» и попытается пройти в следующую стадию. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Кортрейка» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.07. Поверить в успех «Остенде» можно за 3.35, а ничья котируется по коэффициенту 3.5.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.95. Если вы верите, что встреча окажется без большого количества забитых мячей – ТМ 3 по коэффициенту 1.79. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52

Форма команд

«Остенде» находится в глубоком кризисе и практически не выигрывает в последних матчах. Коллектив не может навязать борьбу в чемпионате, поэтому на матч Кубка выйдет, отбросив все плохие мысли, чтобы попытаться зацепиться за следующую стадию. На прошлом этапе клуб разгромил «Оне» (8:1), а в матче внутреннего первенства крупно проиграл на выезде «Антверпену» (0:3).

«Кортрейк» идет в середине турнирной таблицы чемпионата Бельгии и давно не проигрывает, но большинство матчей сводит к ничейному результату. Коллектив набрал 22 очка и находится на девятом месте, стремясь войти в первую восьмерку. Матч Кубка Бельгии важен для коллектива, ведь выход в 1/4 финала будет считаться серьезным достижением. На прошлой стадии турнира «Кортрейк» только в серии пенальти прошли «Кнокке» (2:1), а в последнем туре чемпионата разошелся миром с «Эйпеном» (2:2).

Информация для ставок

«Остенде» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Кортрейка» завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей завершились исходом «обе забьют»

«Кортрейк» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Остенде»

Прогноз

«Остенде» имеет много проблем и не может показывать достойную игру в последних встречах. Предполагаем, что ситуация не изменится и в данном матче, а хозяева пройдут в 1/4 финала Кубка Бельгии. Сделать ставку на победу «Кортрейка» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.