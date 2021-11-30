«Кортрейк» — «Остенде». Прогноз на матч Кубка Бельгии (01.12.2021)

«Кортрейк» в 1/8 Кубка Бельгии принимает на своем поле «Остенде» и попытается пройти в следующую стадию. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Кортрейка» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.07. Поверить в успех «Остенде» можно за 3.35, а ничья котируется по коэффициенту 3.5.
На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.95. Если вы верите, что встреча окажется без большого количества забитых мячей – ТМ 3 по коэффициенту 1.79. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52
Форма команд
«Остенде» находится в глубоком кризисе и практически не выигрывает в последних матчах. Коллектив не может навязать борьбу в чемпионате, поэтому на матч Кубка выйдет, отбросив все плохие мысли, чтобы попытаться зацепиться за следующую стадию. На прошлом этапе клуб разгромил «Оне» (8:1), а в матче внутреннего первенства крупно проиграл на выезде «Антверпену» (0:3).
«Кортрейк» идет в середине турнирной таблицы чемпионата Бельгии и давно не проигрывает, но большинство матчей сводит к ничейному результату. Коллектив набрал 22 очка и находится на девятом месте, стремясь войти в первую восьмерку. Матч Кубка Бельгии важен для коллектива, ведь выход в 1/4 финала будет считаться серьезным достижением. На прошлой стадии турнира «Кортрейк» только в серии пенальти прошли «Кнокке» (2:1), а в последнем туре чемпионата разошелся миром с «Эйпеном» (2:2).
Информация для ставок
- «Остенде» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча «Кортрейка» завершились ничейным результатом
- Восемь из десяти последних матчей завершились исходом «обе забьют»
- «Кортрейк» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Остенде»
Прогноз
«Остенде» имеет много проблем и не может показывать достойную игру в последних встречах. Предполагаем, что ситуация не изменится и в данном матче, а хозяева пройдут в 1/4 финала Кубка Бельгии. Сделать ставку на победу «Кортрейка» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.