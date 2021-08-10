«Ковентри Сити» — «Нортгемптон Таун». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

«Ковентри Сити» сыграет против «Нортгемптона». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 2
завершен
11 августа 2021, 21:45
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу гостей по 5.20.
Форма команд
«Ковентри Сити» неплохо показал себя в товарищеских матчах, но клубу не всегда везло. Команда мало забивает и много пропускает. «Ковентри» в Чемпионшипе стартовал очень даже хорошо, команда выиграла свой первый поединок со счетом 2:1.
«Нортгемптон» выступает в третьей по силе лиге Англии. Свой первый поединок в лиге команда выиграла со счетом 1:0. В товарищеских матчах команда выглядела не очень хорошо. Этот клуб часто пропускает голы, с атакой все очень плохо.
Информация для ставок
● «Нортгемптон» выиграл два матча из последних пяти
● «Ковентри Сити» выиграл один матч из последних пяти
● «Нортгемптон» забил четыре гола в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.83.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.