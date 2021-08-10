«Ковентри Сити» — «Нортгемптон Таун». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

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10 августа 2021, 16:13

«Ковентри Сити» сыграет против «Нортгемптона». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу гостей по 5.20.

Форма команд

«Ковентри Сити» неплохо показал себя в товарищеских матчах, но клубу не всегда везло. Команда мало забивает и много пропускает. «Ковентри» в Чемпионшипе стартовал очень даже хорошо, команда выиграла свой первый поединок со счетом 2:1.

«Нортгемптон» выступает в третьей по силе лиге Англии. Свой первый поединок в лиге команда выиграла со счетом 1:0. В товарищеских матчах команда выглядела не очень хорошо. Этот клуб часто пропускает голы, с атакой все очень плохо.

Информация для ставок

● «Нортгемптон» выиграл два матча из последних пяти

● «Ковентри Сити» выиграл один матч из последних пяти

● «Нортгемптон» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.83.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.