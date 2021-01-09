КПР — «Фулхэм»: прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

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09 января 2021, 12:20

9 декабря КПР принимает «Фулхэм». Быть ли интриге в этом поединке или же гости добудут уверенную победу?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет не может определиться с котировками на эту игру. Победа КПР находится на значении 3,40, ничья доступна с такой же котировкой, а триумф «Фулхэма» можно сыграть за 2,17.

Тотал в этом противостоянии находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,19, а меньше доступно за 1,75.

Форма команд

КПР не может победить на протяжении последних девяти игр. Это серьезные проблемы, поэтому необходимо быть очень осторожными. КПР находится на 20-м месте в Чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет два очка. Единственным положительным моментом для команды является ничья с «Норвичем» в прошлом туре (1:1).

«Фулхэм» продолжает играть без поражений в АПЛ . На протяжении уже четырех игр команда сумела добиться положительного для себя результата, сыграв четыре раза кряду вничью. В прошлом туре команда разделила очки с «Саутгемптоном» (0:0). Сейчас «дачники» находятся на 18-м месте в турнирной таблице. Однако у команды на два проведенных матча меньше, нежели у конкурентов.

Информация для ставок

• КПР проиграл три из четырех последних домашних матчей

• «Фулхэм» победил в трех из 10 последних выездных поединков

• В двух последних междусобойчиках команд «Фулхэм» был сильнее

Прогноз