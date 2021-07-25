«КР» — «Филкир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (26.07.2021)

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вчера, 21:52

«КР» сыграет против «Филкира» в рамках очередного тура чемпионата Исландии по футболу. Этот поединок запланирован на 26 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «КР». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу «Филкира» по коэффициенту 4.40.

Форма команд

«КР» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего в этом сезоне команда забила 20 мячей и пропустила 14 голов. В последних матчах клуб выглядит неплохо, команда демонстрирует хороший уровень игры, часто забивает, но и с такой же частотой пропускает. Защита — слабое место клуба, именно на это место и будут давить другие команды.

«Филкир» в этом сезоне выглядит не очень хорошо. Команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 14 пунктов. Клуб выиграл три матча, пять раз играл вничью и проиграл в пяти матчах. У клуба в активе 17 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних играх «Филкир» все такой же неуверенный в себе клуб, который не может реализовать весь потенциал своих игроков. Команду штормит и она не может похвастаться хорошим уровнем игры.

Информация для ставок

«КР» не проигрывает три матча кряду

«Филкир» выиграл два матча из последних пяти

«Рейкьявик» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предлагали большой коэффициент на тотал голов в матче чемпионата Польши.