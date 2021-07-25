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«КР» — «Филкир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (26.07.2021)

вчера, 21:52

«КР» сыграет против «Филкира» в рамках очередного тура чемпионата Исландии по футболу. Этот поединок запланирован на 26 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «КР». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу «Филкира» по коэффициенту 4.40.

Форма команд

«КР» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего в этом сезоне команда забила 20 мячей и пропустила 14 голов. В последних матчах клуб выглядит неплохо, команда демонстрирует хороший уровень игры, часто забивает, но и с такой же частотой пропускает. Защита — слабое место клуба, именно на это место и будут давить другие команды.

«Филкир» в этом сезоне выглядит не очень хорошо. Команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 14 пунктов. Клуб выиграл три матча, пять раз играл вничью и проиграл в пяти матчах. У клуба в активе 17 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних играх «Филкир» все такой же неуверенный в себе клуб, который не может реализовать весь потенциал своих игроков. Команду штормит и она не может похвастаться хорошим уровнем игры.

Информация для ставок

  • «КР» не проигрывает три матча кряду
  • «Филкир» выиграл два матча из последних пяти
  • «Рейкьявик» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предлагали большой коэффициент на тотал голов в матче чемпионата Польши.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.63 1.80 2.05
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xukpug7u32g4
xukpug7u32g4
вчера в 22:31
«КР» (Рейкьявик) выиграет матч.
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