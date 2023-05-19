«Краснодар» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2023)

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вчера, 08:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа «Ростова» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Краснодар» набрал хорошую форму в конце сезона и показывает приемлемые результаты, которые нравятся болельщикам и руководству. На данный момент «быки» занимают шестое место с 44 баллами и уступают нынешнему сопернику шесть пунктов. Догнать подопечных Карпина у хозяев шансов немного, но подпортить им конец сезона вполне по силам. В прошлом туре «Краснодар» поделил очки с «Зенитом» (2:2), а в кубке России обыграл «Урал» (2:1) и вышел в финал, где встретится с ЦСКА .

«Ростов» сам себе осложнил ситуацию, проиграв в двух последних турах РПЛ . Тем не менее, коллектив все еще удерживает третье место с 50 баллами, но опережает «Спартак» лишь по лучшей разнице личных встреч. В матче с «Краснодаром» гостям очень нужно победить, но сделать это будет непросто, что добавляет интриги поединку. Две последних встречи «Ростова» завершились поражениями от «Сочи» (0:1) и «Факела» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Краснодар» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Ростова» (включая товарищеские поединки)

Шесть из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах и в этот раз существует вероятность продолжения такой концепции. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.