«Краснодар» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа «Ростова» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
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завтра, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Краснодар» набрал хорошую форму в конце сезона и показывает приемлемые результаты, которые нравятся болельщикам и руководству. На данный момент «быки» занимают шестое место с 44 баллами и уступают нынешнему сопернику шесть пунктов. Догнать подопечных Карпина у хозяев шансов немного, но подпортить им конец сезона вполне по силам. В прошлом туре «Краснодар» поделил очки с «Зенитом» (2:2), а в кубке России обыграл «Урал» (2:1) и вышел в финал, где встретится с ЦСКА.
«Ростов» сам себе осложнил ситуацию, проиграв в двух последних турах РПЛ. Тем не менее, коллектив все еще удерживает третье место с 50 баллами, но опережает «Спартак» лишь по лучшей разнице личных встреч. В матче с «Краснодаром» гостям очень нужно победить, но сделать это будет непросто, что добавляет интриги поединку. Две последних встречи «Ростова» завершились поражениями от «Сочи» (0:1) и «Факела» (0:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Краснодар» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Ростова» (включая товарищеские поединки)
- Шесть из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды много забивают в личных встречах и в этот раз существует вероятность продолжения такой концепции. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.