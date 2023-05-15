«Краснодар» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (17.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Урала» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Краснодар» в весенней части чемпионата показывает интересный футбол и достойные результаты. «Быки» хотят побороться за кубок России, но впереди их ждет «Урал», который в кубке стал грозным соперником для любой команды. В случае успеха в этой встрече, команда из юга России встретится в финале кубка с московским ЦСКА. Два последних поединка «Краснодара» завершились ничьей с «Зенитом» (2:2), и победой над «Крыльями Советов» (2:1) в РПЛ.
«Урал» в прошлой стадии турнира боролся с ЦСКА за прямой выход в финал кубка, но все же не смог по итогам двухматчевого противостояния пройти армейцев. Тем не менее, клуб из Екатеринбурга нельзя недооценивать и несмотря на статус андердога в этой встрече, он может создать проблемы «Краснодару». В прошлом туре «Урал» переиграл на своем поле «Оренбург» (2:1), а ранее поделил очки с «Пари НН» (0:0).
Информация для ставок
- «Урал» не может выиграть уже шесть матчей подряд на выезде
- «Краснодар» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл три из пяти последних встреч с «Уралом»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Краснодар» успешно играет в последних матчах и на своем стадионе должен проходить в финал кубка России на встречу с ЦСКА. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.