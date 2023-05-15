«Краснодар» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (17.05.2023)

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вчера, 15:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Урала» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Краснодар» в весенней части чемпионата показывает интересный футбол и достойные результаты. «Быки» хотят побороться за кубок России, но впереди их ждет «Урал», который в кубке стал грозным соперником для любой команды. В случае успеха в этой встрече, команда из юга России встретится в финале кубка с московским ЦСКА . Два последних поединка «Краснодара» завершились ничьей с «Зенитом» (2:2), и победой над «Крыльями Советов» (2:1) в РПЛ .

«Урал» в прошлой стадии турнира боролся с ЦСКА за прямой выход в финал кубка, но все же не смог по итогам двухматчевого противостояния пройти армейцев. Тем не менее, клуб из Екатеринбурга нельзя недооценивать и несмотря на статус андердога в этой встрече, он может создать проблемы «Краснодару». В прошлом туре «Урал» переиграл на своем поле «Оренбург» (2:1), а ранее поделил очки с «Пари НН» (0:0).

Информация для ставок

«Урал» не может выиграть уже шесть матчей подряд на выезде

«Краснодар» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл три из пяти последних встреч с «Уралом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз