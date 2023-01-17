«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.01.2023)

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вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал всего три очка в пяти турах АПЛ за последнее время, что говорит не о самом лучшем настрое в команде. Сейчас коллектив занимает 12 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей встрече даже ничья станет неплохим результатом для хозяев. В прошлом туре «Кристал Пэлас» минимально уступил «Челси» (0:1), а в кубке ФА вылетел от «Саутгемптона» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» находится в хорошем расположении духа после победы в принципиальном матче над «Манчестер Сити» (2:1). Коллектив идет на четвертом месте с 38 баллами и отстает от лидирующего «Арсенала» на девять баллов. В предстоящей встрече от гостей требуется максимальная координация и правильная подготовка соперника. Два последних поединка «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Чарльтоном» (3:0) в кубке Английской Лиги (3:0), а ранее переиграл «Эвертон» в кубке ФА (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл четыре из пяти домашних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл только пять из десяти последних матчей с «Кристал Пэлас»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды показывают разные результаты на данном этапе, и сложно представить, за счет чего хозяева могли бы набрать очки. Предлагаем сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.