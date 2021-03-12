«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.03.2021)

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вчера, 04:53

«Кристал Пэлас» сыграет против «Вест Бромвича» в рамках 28-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.25, победа «Вест Бромвича» оценивается в 3.50.

Форма команд

«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке чемпионата с 34 набранными очками. В этом сезоне «орлы» выиграли 9 матчей, 7 раз сыграли вничью и проиграли в 12 поединках. Команда забила 30 мячей и пропустила 47 голов.

«Вест Бромвич» — один из кандидатов на вылет в Чемпионшип. Клуб расположился на 19-й строчке в турнирной таблице с 18 баллами. Команда выиграла всего 3 поединка, 9 раз сыграла вничью и проиграла 16 матчей. «Вест Бромвич» забил 20 голов и пропустил 56 мячей. По количеству пропущенных голов эта команда является одной из худших в лиге. Однако в последних турах «Вест Бромвичу» с переменным успехом удаётся набирать очки.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» выиграл один раз за последние десять матчей

«Кристал Пэлас» не побеждает три матча кряду

«Вест Бромвич» забил и пропустил по два мяча за последние пять матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5, с коэффициентом 2.30. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет ничья или победа «Вест Бромвича», по коэффициенту 1.67.