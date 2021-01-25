«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (26.01.2021)

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25 января 2021, 15:26

26 января «Кристал Пэлас» принимает на своем стадионе «Вест Хэм». Букмекеры БК Бетсити уже сделали прогноз на грядущий матч в АПЛ .

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют поставить в этом матче на победу «Вест Хэма» с коэффициентом 2.33. Ничейный исход оценили в 3.40, а победу «Кристал Пэлас» в 3.20. Эти клубы находятся не в том положении, чтобы забивать огромное количество мячей, но матч однозначно стоит посмотреть.

Форма команд

«Кристал Пэлас» находится не в лучшей форме, клуб на 13-й строчке в таблице и имеет всего 23 балла в активе. Свой последний матч «Кристал Пэлас» проиграл со счетом 4:0. Для клуба Роя Ходжсона это провальный сезон, но шансы реабилитироваться все еще есть. В этом матче нужна только победа, «Кристал Пэлас» постарается сделать все, чтобы ее добыть.

В последнее время у команды Дэвида Мойеса все хорошо. Клуб идет на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 32 пункта. Свой последний матч команда выиграла со счетом 4:0. В Лондоне считают, что «Вест Хэму» по силам забраться в зону еврокубков, однако для этого нужно продолжить победную серию.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» выиграл пять последних матчей

● «Кристал Пэлас» выиграл один из последних пяти матчей

● «Вест Хэм» пропустил всего пять мячей в сезоне — один из лучших показателей в лиге

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити уверены, что в этом матче можно поставить на то, что в первом и во втором таймах будет меньше 1,5 гола с коэффициентом 2.28. «Вест Хэм» очень мало пропускает, а «Кристал Пэлас» мало забивает. Все закономерно и логично, скорее всего, в этом поединке не будет много забитых мячей.

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