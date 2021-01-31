«Кротоне» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

«Кротоне» в 20-м туре чемпионата Италии принимает на своем поле «Дженоа». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 31 января 2021 года.
|
0 : 3
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Дженоа» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.65. Поверить в успех «Кротоне» можно за 2.9, а ничья котируется с коэффициентом 3.65.
На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.15. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.75.
Форма команд
«Дженоа» расположился на 16-м месте в чемпионате и отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка. Однако команда за последние пару недель набрала 5 очков в 3 матчах и немного вернула уверенность болельщикам. В прошлом туре команда обыграла «Кальяри» (1:0), а неделей ранее разошлась миром с «Аталантой» (0:0).
«Кротоне» занимает последнее место в таблице и в активе клуба всего 12 очков. Последние встречи «Кротоне» завершились поражением от «Фиорентины» (1:2) и победой над «Беневенто» (4:1).
Информация для ставок
- «Кротоне» из семи последних матчей выиграл всего лишь два.
- В последних пяти домашних встречах «Кротоне» было забито не менее трех голов.
- «Дженоа» выиграл всего дважды в последних десяти выездных поединках.
Прогноз
Битвы аутсайдеров чемпионата становится все интереснее, ведь не за горами уже и окончание турнира. «Дженоа» создает впечатление команды, у которой временные трудности и они смогут решить их в ближайшее время. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей можно с коэффициентом 2.65.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Верона».