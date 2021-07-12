КТП — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (12.07.2021)

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сегодня, 00:52

КТП примет «Мариехамн» в рамках очередного тура Суперлиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мариехамн», поставить на победу которого можно за 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу хозяев за 3.15.

Форма команд

КТП набрал шесть баллов и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах КТП выглядит очень плохо, клуб проигрывает практически в каждой игре, теряя очки даже с аутсайдерами. Если так пойдет и дальше, то команда рискует опуститься на последнее место и сражаться за выживание.

«Мариехамн» набрал в этом сезоне семь баллов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда, как и соперник, находится в ужасной форме. Клуб очень плох и проигрывает в каждом поединке. У команды неприятная серия без побед, которая может продолжиться в случае плохого исхода в грядущем поединке.

Информация для ставок

КТП не побеждает семь игр кряду

«Мариехамн» не может выиграть восемь матчей подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) «Мариехамна» по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на победу хозяев или ничейный исход за 1.62.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.