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КТП — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (12.07.2021)

сегодня, 00:52

КТП примет «Мариехамн» в рамках очередного тура Суперлиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.522.22
Лига Ставок 3.60 3.35 2.08
Фонбет Live! 55.00 5.70 1.15
Мелбет 3.58 3.34 2.05
1XBET 3.58 3.34 2.06
BetBoom 3.55 3.25 2.06

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мариехамн», поставить на победу которого можно за 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу хозяев за 3.15.

Форма команд

КТП набрал шесть баллов и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах КТП выглядит очень плохо, клуб проигрывает практически в каждой игре, теряя очки даже с аутсайдерами. Если так пойдет и дальше, то команда рискует опуститься на последнее место и сражаться за выживание.

«Мариехамн» набрал в этом сезоне семь баллов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда, как и соперник, находится в ужасной форме. Клуб очень плох и проигрывает в каждом поединке. У команды неприятная серия без побед, которая может продолжиться в случае плохого исхода в грядущем поединке.

Информация для ставок

  • КТП не побеждает семь игр кряду
  • «Мариехамн» не может выиграть восемь матчей подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) «Мариехамна» по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на победу хозяев или ничейный исход за 1.62.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.56 1.80 2.09
Лига Ставок 2.55 1.47 1.80 1.94 1.44 2.65
Мелбет 1.78 1.99
1XBET 2.28 1.63
BetBoom 2.35 1.52 1.69 2.03 1.37 2.85
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:42
Возможна ничья
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