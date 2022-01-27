Буркина-Фасо – Тунис. Прогноз на матч КАН-2022 (29.01.2022)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой паре аналитики не определяют. Ставки на победу сборной Буркина-Фасо в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 3.60, а шансы Туниса одержать победу оцениваются в 2.45. При этом ничья доступна по котировке 2.70.

Помимо этого эксперты убеждены, что сборные сыграют в низовом стиле. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.37, ТБ (2,5) – 3.10.

Форма команд

На стадии 1/8 финала Кубка Африки сборная Буркина-Фасо получила в соперники Габон. После ничьи в основное время (1:1) соперники выясняли отношения в серии пенальти, где точней оказались номинальные хозяева грядущей встречи.

Помимо этого, сборная Буркина-Фасо набрала четыре очка на групповой стадии, обыграв Кабо-Верде (1:0) и сыграв вничью с Эфиопией (1:1). А единственное поражение на турнире команда потерпела в стартовом туре от Камеруна (1:2).

Тунис чудом пробился в плей-офф КАН-2022. Команда прошла по рейтингу сборных, занявших третьи места в своих группах с тремя очками, которые она заработала во встрече с Мавританией (4:0). Кроме того, тунисцы в квартете уступили Мали (0:1) и Гамбии (0:1), но в 1/8 финала команда сломила сопротивление Нигерии (1:0).

Информация для ставок

3 из 4 матчей Буркина-Фасов на турнире завершились выигрышем ставки ТМ(2,5)

Тунис сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 из 4 матчей Кубка Африки

Тунис не побеждал Буркина-Фасов в 4 очных встречах – две ничьи и два поражения

Прогноз

С большой долей вероятности нас ожидает классический для Кубка Африки матч. Сборная Буркина-Фасо действует с акцентом на защиту, а атака Туниса смогла проявить себя только в игре со слабой Мавританией. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2) голов по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.