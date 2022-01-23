Марокко – Малави. Прогноз на матч КАН-2022 (25.01.2022)

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вчера, 14:02

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет с ощутимым преимуществом идут ставки в пользу Марокко. Победа номинальных хозяев поля доступна по коэффициенту 1.30, ничья получила отметку 4.30, а победа Малави идет по котировке 10.00.

Специалисты также убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Марокканские футболисты очень уверенно выступили на групповой стадии Кубка Африки. Одержав две стартовых победы, команда заблаговременно обеспечила себе проход в раунд плей-офф.

В этих матчах Марокко нанес сухие поражения Гане (1:0) и Коморским островам (2:0), а результативная ничья во встрече с Габоном позволила команде завершить этап на первой позиции своего квартета.

Сборная Малави, в силу своего статуса, пробилась в 1/8 финала по рейтингу команд, занявших третьи места в своих группах. Выступления на турнире команда начала с минимального поражения от Гвинеи (0:1), но затем ей удалось набрать четыре нужных очка – победа над Зимбабве (2:1) и ничья в очной игре против Сенегала (0:0).

Информация для ставок

Сборная Марокко никогда не проигрывала команде Малави – три победы и три ничьи

Сборная Малави не забивала голы в четырех из шести встреч против Марокко

Сборная Марокко одержала 13 побед в последних 15 матчей всех турниров

Прогноз

У сборной Марокко не должно возникать проблем в предстоящей игре. Команда Малави заметно ниже классом и стабильно терпит неудачи в очных встречах с предстоящим оппонентом. Учитывая это, рекомендуем поставить фору Марокко (-1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.