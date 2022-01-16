Зимбабве – Гвинея. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре эксперты отдают номинальным гостям. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу Гвинеи по коэффициенту 1.76, тогда как шансы Зимбабве одержать викторию оцениваются в 5.25. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34.

В линии голов без сюрпризов – аналитики ждут низовой формате противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.45, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

К заключительному туру групповой стадии Зимбабве подходит на последнем месте квартета Б. Сборная не смогла набрать очки в противостояниях с Сенегалом (0:1) и Малави (1:2), лишившись реальных шансов пройти в плей-офф Кубка Африканских Наций.

У Гвинеи турнирное положение вполне комфортное. Победа над Малави (1:0) и ничья с Сенегалом (0:0) принесли этой сборной четыре очка и условное второе место в турнирной таблице квартета, где команда делит позицию лидера с сенегальцами.

Отметим, что последний раз команды сходились в очных встречах в процессе квалификации КАН-2017. Тогда игра на поле Зимбабве завершилась вничью (1:1), а на домашнем поле сборная Гвинеи добилась победы с минимальным преимуществом в счете (1:0).

Информация для ставок

Зимбабве и Гвинея сыграли на ТМ(2,5) в 7 из 8 очных матчей

Сборная Зимбабве не побеждала в 14 прошлых матчах – 5 ничьих и 9 поражений

Защита Гвинеи не допускала пропущенные голы в 3 матчах кряду

Прогноз

В этой игре стоит рассмотреть ставку на победу Гвинеи по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет. Сборная Зимбабве откровенно уступает сопернику в классе, а также не показывает достойные результаты на протяжении длительного отрезка.