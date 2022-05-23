«Велес Сарсфилд» – «Эстудиантес». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

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23 мая 2022, 14:21

Ставки букмекеров

Эксперты считают фаворитом данной встречи хозяев поля. Поставить на победу «Велеса» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Эстудиантеса» играется по котировке 5.20.

В линии голов небольшое преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

За пять туров групповой стадии Кубка Либертаборес «Велес» заработал пять очков. С таким результатом команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Брагантино» по дополнительным показателям.

Единственную победу в квартете «Велес» оформил в прошлом туре, когда аргентинский клуб одолел в гостях «Насьональ» (3:2). Выделим, что атака команды в матчах группы забила восемь мячей, а защита пропустила 11 голов в ответ.

«Эстудиантес» уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес с первого места. Клуб одержал четыре победы и ничью за пять туров, став недосягаемым для соперников по квартету.

В последней встрече турнира футболисты «Эстудиантес» разобрались с «Брагантино» (1:0) в гостях. Отмечаем, что за пять матчей турнира защита команды допустила только один пропущенный гол, а атака организовала восемь взятий ворот соперников.

Информация для ставок

Соперники обменивались голами в 4 прошлых матчах на поле «Велеса»

«Эстудиантес» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 выездных матчей

«Велес» организовал обмен голами в 4 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Велесу» нужно играть на победу в этом матче, а «Эстудиантес» наверняка найдет возможность забить сопернику. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.