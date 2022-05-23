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«Велес Сарсфилд» – «Эстудиантес». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

23 мая 2022, 14:21
Велес

Ставки букмекеров

Эксперты считают фаворитом данной встречи хозяев поля. Поставить на победу «Велеса» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Эстудиантеса» играется по котировке 5.20.

Ставки на футбольные матчи

В линии голов небольшое преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

За пять туров групповой стадии Кубка Либертаборес «Велес» заработал пять очков. С таким результатом команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Брагантино» по дополнительным показателям.

Единственную победу в квартете «Велес» оформил в прошлом туре, когда аргентинский клуб одолел в гостях «Насьональ» (3:2). Выделим, что атака команды в матчах группы забила восемь мячей, а защита пропустила 11 голов в ответ.

«Эстудиантес» уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес с первого места. Клуб одержал четыре победы и ничью за пять туров, став недосягаемым для соперников по квартету.

В последней встрече турнира футболисты «Эстудиантес» разобрались с «Брагантино» (1:0) в гостях. Отмечаем, что за пять матчей турнира защита команды допустила только один пропущенный гол, а атака организовала восемь взятий ворот соперников.

Информация для ставок

  • Соперники обменивались голами в 4 прошлых матчах на поле «Велеса»
  • «Эстудиантес» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 выездных матчей
  • «Велес» организовал обмен голами в 4 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Велесу» нужно играть на победу в этом матче, а «Эстудиантес» наверняка найдет возможность забить сопернику. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 мая в 20:48
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
sf343vucz5rb
sf343vucz5rb
23 мая в 20:46
Футбольный клуб «Велес» Сарсфилд выиграет матч.
w42gzc6z39hs
w42gzc6z39hs
23 мая в 20:45
Футбольный клуб «Велес» Сарсфилд одержит победу.
shlomo
shlomo
23 мая в 14:22
Гости не проиграют
Гость
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