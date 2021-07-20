«Куяба» — «Атлетико» Гояния. Прогноз на матч бразильской Серии А (22.07.2021)

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вчера, 20:08

«Куяба» встретится с «Атлетико» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии по футболу. Солнечная Бразилия радует болельщиков ярким и запоминающимся футболом. В нынешнем сезоне есть сразу несколько претендентов на чемпионское золото, тем интереснее наблюдать за каждым поединком в Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Бразилии.

Ставки букмекеров

«Куяба» победит в этом матче по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу гостей по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Куяба» в этом сезоне находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять забитых и 13 пропущенных. В нынешнем сезоне команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в трех матчах. «Куяба» в этом сезоне набрала девять пунктов. Команда находится в зоне вылета и не может похвастаться хорошим уровнем игры. «Куяба» проливает каждую игру, показывая болельщикам отвратительный футбол.

«Атлетико» в этом сезоне набрал 15 пунктов. Команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре победы, три ничьих и четыре поражения. Клуб забил девять голов и пропустил 12 мячей. В последних матчах «Атлетико» показывает далеко не самый лучший футбол в сезоне, но наблюдать за поединками клуба все равно интересно. «Атлетико» имеет неплохие шансы на то, чтобы ворваться в топ-6 лучших клубов Бразилии, осталось только наладить игру в защите,

Информация для ставок

«Атлетико» пропустил девять голов в последних матчах

«Куяба» не проигрывает три матча кряду

«Атлетико» не побеждает три матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — фора (0) «Атлетико» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.