«Куяба» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.08.2021)

«Куяба» примет «Гремио» в рамках перенесенного пятого тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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0 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Гремио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу хозяев поля по 3.40.
Форма команд
ФК «Куяба» в нынешнем сезоне расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Эта команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 15 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних играх «Куяба» выглядит не лучшим образом, команда старается, но у нее мало что получается. «Куяба» неплохо играет в атаке, но про оборону этот клуб всегда забывает.
«Гремио», который собирается подписать игрока «Спартака», находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. Команда является одной из самых худших в Бразилии прямо сейчас. «Гремио» выиграл два поединка, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми матчах. У клуба в активе девять забитых и 17 пропущенных мячей.
Информация для ставок
● «Куяба» не проигрывает три матча кряду
● «Гремио» выиграл три матча из последних пяти
● У «Куябы» пять забитых мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.50.