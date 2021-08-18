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«Куяба» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.08.2021)

вчера, 10:43

«Куяба» примет «Гремио» в рамках перенесенного пятого тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Бразилия. Серия А 2021
Куяба
Гремио
0 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.112.36
Мелбет 3.32 3.13 2.32
1XBET 3.32 3.13 2.33

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гремио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу хозяев поля по 3.40.

Форма команд

ФК «Куяба» в нынешнем сезоне расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Эта команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 15 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних играх «Куяба» выглядит не лучшим образом, команда старается, но у нее мало что получается. «Куяба» неплохо играет в атаке, но про оборону этот клуб всегда забывает.

«Гремио», который собирается подписать игрока «Спартака», находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. Команда является одной из самых худших в Бразилии прямо сейчас. «Гремио» выиграл два поединка, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми матчах. У клуба в активе девять забитых и 17 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Куяба» не проигрывает три матча кряду
● «Гремио» выиграл три матча из последних пяти
● У «Куябы» пять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 2.01 1.48 2.75
Лига Ставок 2.03 1.73 1.57 2.31
Мелбет 1.49 2.54
1XBET 1.50 2.64
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Все комментарии
hsnamem29t72
hsnamem29t72
вчера в 18:22
Футбольный клуб «Куяба» одержит победу.
fdqjy6s45z96
fdqjy6s45z96
вчера в 17:23
Футбольный клуб «Гремио» (Порту-Алегри) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 10:54
Гости не проиграют
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