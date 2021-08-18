«Куяба» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.08.2021)

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вчера, 10:43

«Куяба» примет «Гремио» в рамках перенесенного пятого тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гремио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу хозяев поля по 3.40.

Форма команд

ФК «Куяба» в нынешнем сезоне расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Эта команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 15 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних играх «Куяба» выглядит не лучшим образом, команда старается, но у нее мало что получается. «Куяба» неплохо играет в атаке, но про оборону этот клуб всегда забывает.

«Гремио», который собирается подписать игрока «Спартака», находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. Команда является одной из самых худших в Бразилии прямо сейчас. «Гремио» выиграл два поединка, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми матчах. У клуба в активе девять забитых и 17 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Куяба» не проигрывает три матча кряду

● «Гремио» выиграл три матча из последних пяти

● У «Куябы» пять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.50.