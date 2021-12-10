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«Кёльн» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.12.2021)

сегодня, 14:02

В 15 туре чемпионата Германии в гости к «Кёльну» приедет «Аугсбург». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.145.33
Фонбет 1.63 4.20 5.20
Мелбет 1.70 4.28 5.15
1XBET 1.69 4.28 5.25
BetBoom 1.68 4.08 5.22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кёльна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.31. Ставка на «обе забьют» составляет 1.66.

Форма команд

У «Кёльна» был спад в игре и результаты команды оставляли желать лучшего. Однако уже несколько туров подряд коллектив не проигрывает, что позволило ему выйти на девятое место с 19 очками. В матче с одним из аутсайдеров «Кёльн» сможет побороться за три очка и возможно продвинуться еще выше по турнирной таблице. В последних двух матчах Бундеслиги команда разошлась миром с «Арминией» (1:1) и крупно обыграла «Боруссию» М (4:1).

«Аугсбург» не может конкурировать на равных с более сильными командами и несколько туров подряд располагается в зоне вылета. Клуб набрал всего 13 очков и находится на 16 месте, что не может удовлетворять болельщиков и руководство. Чтобы исправить ситуацию тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс и усилить состав в зимнее трансферное окно. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл на своем поле «Бохуму» (2:3), а немного ранее сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кёльн» не проигрывает уже четыре матча подряд в Бундеслиге
  • «Аугсбург» не может выиграть на выезде на протяжении семи выездных поединков
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Кёльн» забивал в 12 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Кёльн» показывает качественный футбол в последних матчах, поэтому аутсайдеру Бундеслиги будет очень сложно набрать очки в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет. Хозяева с первых минут постараются навязать свой стиль игры и выиграть этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.78 1.30 2.33 1.67 1.82 2.08
Мелбет 2.49 1.63
1XBET 2.43 1.66
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Все комментарии
z8q376wtr5m5
z8q376wtr5m5
сегодня в 14:24
Футбольный клуб Кёльн одержит победу.
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