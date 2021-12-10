«Кёльн» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.12.2021)

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сегодня, 14:02

В 15 туре чемпионата Германии в гости к «Кёльну» приедет «Аугсбург». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кёльна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.31. Ставка на «обе забьют» составляет 1.66.

Форма команд

У «Кёльна» был спад в игре и результаты команды оставляли желать лучшего. Однако уже несколько туров подряд коллектив не проигрывает, что позволило ему выйти на девятое место с 19 очками. В матче с одним из аутсайдеров «Кёльн» сможет побороться за три очка и возможно продвинуться еще выше по турнирной таблице. В последних двух матчах Бундеслиги команда разошлась миром с «Арминией» (1:1) и крупно обыграла «Боруссию» М (4:1).

«Аугсбург» не может конкурировать на равных с более сильными командами и несколько туров подряд располагается в зоне вылета. Клуб набрал всего 13 очков и находится на 16 месте, что не может удовлетворять болельщиков и руководство. Чтобы исправить ситуацию тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс и усилить состав в зимнее трансферное окно. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл на своем поле «Бохуму» (2:3), а немного ранее сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

«Кёльн» не проигрывает уже четыре матча подряд в Бундеслиге

«Аугсбург» не может выиграть на выезде на протяжении семи выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кёльн» забивал в 12 последних матчах на своем поле

Прогноз

«Кёльн» показывает качественный футбол в последних матчах, поэтому аутсайдеру Бундеслиги будет очень сложно набрать очки в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет. Хозяева с первых минут постараются навязать свой стиль игры и выиграть этот поединок.