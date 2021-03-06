«Кёльн» — «Вердер». Прогноз на матч чемпионата Германии (07.03.2021)

В 24-м туре Бундеслиги в гости к «Кёльну» приедет «Вердер». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 1
завершен
вчера, 17:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.7. Ничейный результат котируется в 3.15, а победа хозяев поля принесет выигрыш с коэффициентом 2.85.
Букмекеры верят в низовой матч и предлагают ставку 1.66 на ТМ 2.5. Поставить на верховой матч (ТБ 2.5) можно за 2.31. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93.
Форма команд
«Кёльн» после неплохого отрезка в чемпионате снова вернулся на путь поражений. Команда балансирует около зоны вылета с отрывом от нее в три очка. В прошлом туре «Кёльн» проиграл «Баварии» (1:5), а немного ранее минимально уступил «Штутгарту» (0:1).
«Вердер» опережает «Кёльн» на пять очков и за последние несколько матчей проиграл лишь один раз. Команда будет доигрывать сезон без серьезных задач на его окончание. Коллектив из Бремена остановил победное шествие «Айнтрахта» из Франкфурта в прошлом туре (2:1), а неделей ранее разгромно уступил «Хоффенхайму» (0:4).
Информация для ставок
- «Кёльн» проиграл последние три матча в Бундеслиге
- «Вердер» проиграл только один из шести последних матчей в чемпионате Германии
- Четыре из пяти последних матчей между командами (включая товарищеские) закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вердер» не может обыграть «Кёльн» на его поле уже девять матчей подряд
Прогноз
«Кёльн» имеет хорошую статистику против клуба из Бремена на своем поле. Команда борется за сохранение прописки в Бундеслиге и серьезно настраивается на победу в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.85.