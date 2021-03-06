«Кёльн» — «Вердер». Прогноз на матч чемпионата Германии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 07:12

В 24-м туре Бундеслиги в гости к «Кёльну» приедет «Вердер». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.7. Ничейный результат котируется в 3.15, а победа хозяев поля принесет выигрыш с коэффициентом 2.85.

Букмекеры верят в низовой матч и предлагают ставку 1.66 на ТМ 2.5. Поставить на верховой матч ( ТБ 2.5) можно за 2.31. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93.

Форма команд

«Кёльн» после неплохого отрезка в чемпионате снова вернулся на путь поражений. Команда балансирует около зоны вылета с отрывом от нее в три очка. В прошлом туре «Кёльн» проиграл «Баварии» (1:5), а немного ранее минимально уступил «Штутгарту» (0:1).

«Вердер» опережает «Кёльн» на пять очков и за последние несколько матчей проиграл лишь один раз. Команда будет доигрывать сезон без серьезных задач на его окончание. Коллектив из Бремена остановил победное шествие «Айнтрахта» из Франкфурта в прошлом туре (2:1), а неделей ранее разгромно уступил «Хоффенхайму» (0:4).

Информация для ставок

«Кёльн» проиграл последние три матча в Бундеслиге

«Вердер» проиграл только один из шести последних матчей в чемпионате Германии

Четыре из пяти последних матчей между командами (включая товарищеские) закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вердер» не может обыграть «Кёльн» на его поле уже девять матчей подряд

Прогноз

«Кёльн» имеет хорошую статистику против клуба из Бремена на своем поле. Команда борется за сохранение прописки в Бундеслиге и серьезно настраивается на победу в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.85.