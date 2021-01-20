«Лацио» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (21.01.2021)

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20 января 2021, 11:43

В 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Парма». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая пройдет 21 января 2021 года.

Ставки букмекеров

К предстоящему матчу «Лацио» подходит в статусе очевидного фаворита. За победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.45. Заиграть победу «Пармы» можно с котировкой 6.70, а ничья в этой встрече идет за 4.80.

Линия букмекера также двигается в пользу того, что игра получится результативной. Ставки с тоталом больше 2,5 голов можно разместить с котировкой 1.60, меньше – 2.30.

Форма команд

Для «Лацио» этот сезон складывается весьма непросто. Но постепенно «орлы» выходят из кризиса и улучшают свои позиции в чемпионате Италии. Так, 15 января подопечные Симоне Индзаги разгромили в римском дерби «Рому» (3:0), одержав третью победу подряд. Перед этим команда в чемпионате обыграла предстоящего соперника по Кубку «Парму» (2:0) и дома «Фиорентину» (2:1).

У «Пармы» сейчас дела совсем плохи. Из-за провальных результатов «крестоносцы» решили сменить тренера, пригласив Роберто Д’Аверсу, который раньше уже работал с командой. 17 января клуб разделил очки в гостевом поединке с «Сассуоло» (1:1), тем самым прервав череду поражений, которая насчитывала пять поединков кряду.

Информация для ставок

«Лацио» победил «Парму» в девяти предыдущих очных встречах

«Парма» не забивала голы в трех прошлых поединках против «Лацио»

«Лацио» победил в трех последних играх на своем поле

Прогноз

«Парма» сейчас больше сосредоточена на том, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате Италии. Если этого не сделать, «крестоносцы» рискуют провести остаток сезона в борьбе за выживание.

При таком раскладе «Лацио» должен уверенно побеждать кризисного соперника, которого он не так давно переиграл в чемпионате. Берем ставку на победу хозяев с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

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