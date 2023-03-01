«Ланс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2023)

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сегодня, 15:55

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Лилля» будет стоить 3.05, ничью можно поставить за 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 1.82 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (тб 1.98) оценивается в 1.98.

Форма команд

«Ланс» редко выигрывает в последних матчах и это сразу же влияет на позицию команды в турнирной таблице чемпионата Франции. На данный момент команда идет уже четвертой с 50 очками и уступает «Монако» по дополнительным показателям. В домашней игре с «Лиллем» для хозяев очень нужна победа, чтобы вновь поверить в собственные силы и продолжить бороться за зону Лиги Чемпионов. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Монпелье» (1:1) и победой с «Нантом» (3:1).

«Лилль» чередует победы и поражения и это мешает коллективу войти в зону еврокубков. Перед стартом очередного тура подопечные Пауло Фонсеки идет на шестом месте с 44 баллами и отстает от ближайшего конкурента на два балла. В прошлой игре «Лилль» обыграл на своем поле «Брест» (2:1), а ранее уступил на последних секундах « ПСЖ » (3:4).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Ланс» и «Лилль» обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.