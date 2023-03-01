«Ланс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Лилля» будет стоить 3.05, ничью можно поставить за 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.
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04 марта 2023, 19:00
суббота
Вероятность низового матча составляет 1.82 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (тб 1.98) оценивается в 1.98.
Форма команд
«Ланс» редко выигрывает в последних матчах и это сразу же влияет на позицию команды в турнирной таблице чемпионата Франции. На данный момент команда идет уже четвертой с 50 очками и уступает «Монако» по дополнительным показателям. В домашней игре с «Лиллем» для хозяев очень нужна победа, чтобы вновь поверить в собственные силы и продолжить бороться за зону Лиги Чемпионов. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Монпелье» (1:1) и победой с «Нантом» (3:1).
«Лилль» чередует победы и поражения и это мешает коллективу войти в зону еврокубков. Перед стартом очередного тура подопечные Пауло Фонсеки идет на шестом месте с 44 баллами и отстает от ближайшего конкурента на два балла. В прошлой игре «Лилль» обыграл на своем поле «Брест» (2:1), а ранее уступил на последних секундах «ПСЖ» (3:4).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- «Ланс» и «Лилль» обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.