«Ланс» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 11:12

«Ланс» и «Труа» проведут очную встречу в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 5 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 1.70 – хозяева идут фаворитом грядущего противостояния. Ставки на ничью принимаются по котировке 4.18, а победа «Труа» находится на отметке 5.25.

Форма команд

«Ланс» неплохо выглядит в этом сезоне. За 12 сыгранных туров чемпионата Франции команда набрала 21 балл, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» потерпел третье поражение в сезоне, уступив на выезде «Лиону» (1:2). До этого «красно-желтые» не оставили шансов «Мецу» на домашней арене, забив сопернику четыре гола (4:1).

«Труа» тоже хорошо себя проявил в последних играх французского чемпионата. После побед над «Ниццей» (1:0) и «Реймсом» (2:1) команда разделила очки в домашней игре против «Ренна» (2:2).

В общем зачете чемпионата «Труа» поднялась на 14-ю позицию, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до шести зачетных пунктов.

Информация для ставок

• «Ланс» не пропускал голы в девяти из одиннадцати прошлых матчей с «Труа» на домашней арене

• «Ланс» не проигрывал 13 предыдущих домашних поединков с «Труа»

• «Ланс» побеждал в 3 из 4 последних домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Ланс» успешно играет против «Труа» и стабильно обыгрывает соперника в очных встречах. Предлагаем ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.