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«Ланс» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (05.11.2021)

05 ноября 2021, 11:12

«Ланс» и «Труа» проведут очную встречу в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 5 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ланс
Труа
4 : 0
завершен
05 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.205.54
Фонбет 1.62 4.10 5.25
Мелбет 1.61 4.19 5.88
1XBET 1.68 4.34 5.25
BetBoom 1.58 4.03 5.91

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 1.70 – хозяева идут фаворитом грядущего противостояния. Ставки на ничью принимаются по котировке 4.18, а победа «Труа» находится на отметке 5.25.

Форма команд

«Ланс» неплохо выглядит в этом сезоне. За 12 сыгранных туров чемпионата Франции команда набрала 21 балл, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» потерпел третье поражение в сезоне, уступив на выезде «Лиону» (1:2). До этого «красно-желтые» не оставили шансов «Мецу» на домашней арене, забив сопернику четыре гола (4:1).

«Труа» тоже хорошо себя проявил в последних играх французского чемпионата. После побед над «Ниццей» (1:0) и «Реймсом» (2:1) команда разделила очки в домашней игре против «Ренна» (2:2).

В общем зачете чемпионата «Труа» поднялась на 14-ю позицию, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до шести зачетных пунктов.

Информация для ставок

• «Ланс» не пропускал голы в девяти из одиннадцати прошлых матчей с «Труа» на домашней арене
• «Ланс» не проигрывал 13 предыдущих домашних поединков с «Труа»
• «Ланс» побеждал в 3 из 4 последних домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Ланс» успешно играет против «Труа» и стабильно обыгрывает соперника в очных встречах. Предлагаем ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.06 1.85 1.60 2.44
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 2.24 1.76
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Все комментарии
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05 ноября в 18:49
Футбольный клуб «Ланс» одержит победу.
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y7ns2nh95z3c
05 ноября в 18:49
Футбольный клуб «Ланс» выиграет матч.
Gahi
Gahi
05 ноября в 11:42
Победа команды Ланс в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
05 ноября в 11:33
Хозяева не проиграют
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