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«Лас-Пальмас» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (27.08.2021)

сегодня, 14:29

«Лас-Пальмас» 27 августа 2021 года примет «Уэску» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.032.862.83
Фонбет 3.05 2.80 2.70
Мелбет 3.08 2.86 2.69
1XBET 3.08 2.86 2.69

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Лас-Пальмас». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85, а на победу «Уэски» по 2.90.

Форма команд

«Лас-Пальмас» стартовал не лучшим образом. Команда набрала всего два пункта и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе «островитян» — два ничейных исхода. «Лас-Пальмас» сыграл вничью в поединке против «Жироны» со счетом 0:0, а также не смог обыграть «Вальядолид», матч завершился со счетом 1:1.

«Уэска», усилившись игроком «Вильярреала», является одним из фаворитов Сегунды. Несмотря на провал в Примере и вылет во второй по силе дивизион Испании, этот клуб не так ужасен, как многие думают. «Уэска» очень хороша благодаря своей атакующий линии, но команде иногда ужасно не везло, из-за чего были плохие результаты. Сейчас «Уэска» лидирует в Сегунде, у команды в активе шесть пунктов и первая строчка в таблице.

Информация для ставок

● «Уэска» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Лас-Пальмас» не проигрывает семь игр кряду
● «Уэска» забила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 3.15. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.92 1.52 2.61
Мелбет 1.50 2.52
1XBET 1.50 2.52
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:42
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