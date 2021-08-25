«Лас-Пальмас» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (27.08.2021)

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сегодня, 14:29

«Лас-Пальмас» 27 августа 2021 года примет «Уэску» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Лас-Пальмас». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85, а на победу «Уэски» по 2.90.

Форма команд

«Лас-Пальмас» стартовал не лучшим образом. Команда набрала всего два пункта и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе «островитян» — два ничейных исхода. «Лас-Пальмас» сыграл вничью в поединке против «Жироны» со счетом 0:0, а также не смог обыграть «Вальядолид», матч завершился со счетом 1:1.

«Уэска», усилившись игроком «Вильярреала», является одним из фаворитов Сегунды. Несмотря на провал в Примере и вылет во второй по силе дивизион Испании, этот клуб не так ужасен, как многие думают. «Уэска» очень хороша благодаря своей атакующий линии, но команде иногда ужасно не везло, из-за чего были плохие результаты. Сейчас «Уэска» лидирует в Сегунде, у команды в активе шесть пунктов и первая строчка в таблице.

Информация для ставок

● «Уэска» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Лас-Пальмас» не проигрывает семь игр кряду

● «Уэска» забила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 3.15. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по 1.78.