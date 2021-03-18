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«Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.03.2021)

сегодня, 00:03

«Лас-Пальмас» сыграет против «Жироны» в рамках очередного тура Сегунды. Клубы встретятся 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.972.902.85
Фонбет 2.90 2.90 2.80
Мелбет 2.88 2.89 2.80
Pin-Up 2.85 2.90 2.66

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Жирона», на ее победу можно поставить по коэффициенту 2.80. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход по коэффициенту 2.90, точно с таким же коэффициентом можно поставить и на победу «Лас-Пальмаса».

Форма команд

«Лас-Пальмас» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. Команда выиграла десять поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла десять матчей. В последних матчах у клуба получается отбирать очки у более слабых команд, но и осечки «Лас-Пальмас» допускать не стесняется. Матч против «Жироны» — это отличная возможность опередить своего соперника в таблице.

«Жирона» находится на 11-й строчке и имеет столько же очков (39), сколько и «Лас-Пальмас». «Жирона» уступает «Пальмасу» по дополнительным показателям. Клуб выиграл десять поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в десяти матчах. В последних матчах «Жирона» чувствует себя хорошо, побед немного, но очки команда набирает регулярно.

Информация для ставок

  • Жирона» проиграла только в одном матче из последних пяти
  • «Лас-Пальмас» проиграл в двух матчах из последних пяти
  • «Жирона» забила и пропустила одинаковое количество мячей за последние пять игр — 7

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Леванте».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.97 1.50 2.71
Мелбет 1.48 2.57
Pin-Up 1.83 1.91 1.47 2.52 1.22 3.90
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