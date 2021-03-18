«Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.03.2021)

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сегодня, 00:03

«Лас-Пальмас» сыграет против «Жироны» в рамках очередного тура Сегунды. Клубы встретятся 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Жирона», на ее победу можно поставить по коэффициенту 2.80. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход по коэффициенту 2.90, точно с таким же коэффициентом можно поставить и на победу «Лас-Пальмаса».

Форма команд

«Лас-Пальмас» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. Команда выиграла десять поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла десять матчей. В последних матчах у клуба получается отбирать очки у более слабых команд, но и осечки «Лас-Пальмас» допускать не стесняется. Матч против «Жироны» — это отличная возможность опередить своего соперника в таблице.

«Жирона» находится на 11-й строчке и имеет столько же очков (39), сколько и «Лас-Пальмас». «Жирона» уступает «Пальмасу» по дополнительным показателям. Клуб выиграл десять поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в десяти матчах. В последних матчах «Жирона» чувствует себя хорошо, побед немного, но очки команда набирает регулярно.

Информация для ставок

Жирона» проиграла только в одном матче из последних пяти

«Лас-Пальмас» проиграл в двух матчах из последних пяти

«Жирона» забила и пропустила одинаковое количество мячей за последние пять игр — 7

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Леванте».