«Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.03.2021)

«Лас-Пальмас» сыграет против «Жироны» в рамках очередного тура Сегунды. Клубы встретятся 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Жирона», на ее победу можно поставить по коэффициенту 2.80. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход по коэффициенту 2.90, точно с таким же коэффициентом можно поставить и на победу «Лас-Пальмаса».
Форма команд
«Лас-Пальмас» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. Команда выиграла десять поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла десять матчей. В последних матчах у клуба получается отбирать очки у более слабых команд, но и осечки «Лас-Пальмас» допускать не стесняется. Матч против «Жироны» — это отличная возможность опередить своего соперника в таблице.
«Жирона» находится на 11-й строчке и имеет столько же очков (39), сколько и «Лас-Пальмас». «Жирона» уступает «Пальмасу» по дополнительным показателям. Клуб выиграл десять поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в десяти матчах. В последних матчах «Жирона» чувствует себя хорошо, побед немного, но очки команда набирает регулярно.
Информация для ставок
- Жирона» проиграла только в одном матче из последних пяти
- «Лас-Пальмас» проиграл в двух матчах из последних пяти
- «Жирона» забила и пропустила одинаковое количество мячей за последние пять игр — 7
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме по коэффициенту 2.90.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Леванте».